Spider-Man No Way Home : tout ce qu'il faut retenir dans la bande-annonce

La nouvelle bande-annonce de « Spider-Man : No Way Home » est arrivée. Et forcément, elle est lourde de révélations. Focus sur un nouveau trailer qui révèle de nombreuses informations sur le film de Jon Watts !

Un second trailer pour Spider-Man No : Way Home

Cette nouvelle bande-annonce de Spider-Man : No Way Home permet d’entrer un peu plus dans l’intrigue du film. Ces nouvelles images précisent l’implication des différents personnages (notamment des méchants) au sein du récit. Malheureusement, sans surprise, ce nouveau trailer n’apporte rien de nouveau concernant l’apparition ou non d’Andrew Garfield et Tobey Maguire. Du moins, officiellement...

Les Sinister Six

Ce nouveau trailer permet surtout d’offrir un nouveau regard sur les super-vilains qui seront présents dans le long-métrage. Celui qui semble avoir le plus de temps à l’écran est Dr Octopus. L’antagoniste culte incarné par Alfred Molina est apparemment le super-vilain qui débarque en premier dans notre univers, et qui aura le plus grand rôle à jouer. Logiquement, il serait dans notre réalité pour se venger de Peter Parker, jusqu’à ce qu’il découvre que Tom Holland n’est pas SON Peter Parker. Ainsi, le super-vilain pourrait même potentiellement changer de camp. En effet, sur les derniers plans du film, Dr Octopus n’apparaît pas aux côtés des autres méchants prêts à écraser l’araignée. Qu’est-il devenu ? Où est-il ?

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

La bande-annonce confirme également la présence du Bouffon Vert, de L’Homme de Sable, d’Electro, et du Lézard. Leurs designs ont évolué depuis leurs précédentes apparitions (surtout celle d’Electro), et ils semblent être tous ici pour une seule raison : se venger de Spider-Man. Dr Strange confirme qu’il s’agit d’anciens ennemis morts des mains de Peter Parker, prêts à tout pour que justice soit faite, même s’il s’en prenne à un autre Peter. Ainsi, la théorie du multivers est totalement confirmée, et Dr Strange et Spider-Man vont avoir fort à faire pour les ramener dans leurs réalités respectives.

Mais si on compte bien, il manque un Sinister Six au tableau. Pour le moment, cinq méchants ont été dévoilés. Qui sera le sixième ? Venom ? Morbius ? Kraven ? Mysterio ? Tant de possibilités sans réponse pour le moment. Après tout, il faut garder quelques surprises. Mais il y a de grandes chances pour qu’un sixième antagoniste débarque dans le film. En tout cas, selon Dr Strange, ces « visiteurs » sont destinés à mourir, et Peter Parker va devoir prendre de terribles décisions.

Un étrange Bouffon Vert

Ce qui est drôle dans la bande-annonce, c’est qu’elle donne l’impression qu’il y aura deux Bouffons Verts au rendez-vous. Il devrait y avoir la version de Willem Dafoe, qui semble revenir d’entre les morts. Mais au détour d’un plan nocturne, un autre Bouffon Vert semble être de la fête. En effet, le plan ci-dessous, l’un des plus étranges de la bande-annonce, met en scène un personnage volant sur ce qui est clairement un planeur du Bouffon. Mais ce dernier n’a pas totalement le design du personnage que l’on connaît. Alors s’agit-il du nouveau design de Willem Dafoe, ou d’un tout autre personnage ?

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Les théories vont déjà bon train. Certains pensent qu’il s’agit d’une autre version du Bouffon, peut-être celle d'Harry Osborn, ce qui entraînerait un retour de James Franco ou Dane DeHaan. Mais d’autres pensent qu’il s’agit du Super-Bouffon (ou Hobgoblin en VO). Celui-ci, qui apparaît pour la première fois en 1987 dans les comics, est Ned Leeds, le meilleur ami de Peter Parker. Incarné par Jacob Batalon dans la trilogie de Jon Watts, c’est une possibilité réaliste. Que ce soit le Ned de notre univers ou celui d’un autre, peut-être que le Super-Bouffon sera le sixième membre des Sinister Six.

Tobey Maguire et Andrew Garfield effacés de la bande-annonce ?

Marvel Studios a l’habitude de trafiquer ses bandes-annonces. En effet, la firme modifie parfois certains plans d'un trailer pour dissimuler des informations. L’entreprise l’a fait à plusieurs reprises par le passé. Dans Avengers : Infinity War par exemple, où certains plans de la bataille finale au Wakanda montraient Hulk avec les autres Avengers, alors que dans le film, Bruce Banner ne peut plus se transformer en géant vert. Dans Spider-Man : Far From Home, le costume de Spider-Man a également été modifié pour ne pas spoiler l’arrivée de l’Iron-Spidey.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Si on suit cette logique, certains plans de Spider-Man : No Way Home ont peut-être également été trafiqués. En effet, lors du plan (déjà iconique) d'Electro, L’Homme de Sable et du Lézard qui foncent sur Spider-Man, quelque chose ne va pas. En effet, chacun des méchants semble se précipiter sur un adversaire différent. On peut clairement voir que le Lézard ne saute pas en direction de Spider-Man. Mais alors vers qui ? Vers Andrew Garfield peut-être. Bref vous avez compris l’idée.

Ensuite, à la fin de la bande-annonce, Dr Strange dit « Je ne pourrais pas les arrêter ». De qui parle-t-il ? Des méchants ? De Venom ? Et si en réalité, il parlait des deux autres Spider-Man… Enfin, une autre référence à Andrew Garfield s’est glissée dans le trailer. Lorsque MJ tombe dans le vide et que Spider-Man se jette à sa poursuite, la séquence renvoie évidemment à The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros.

D’autres détails

On a abordé ici uniquement les plus grands éléments de cette bande-annonce. Mais celle-ci regorge de clins d’œil en tout genre. Elle permet par exemple de découvrir le nouveau costume de Peter Parker. Des habits noirs pimpés par les pouvoirs du Dr Strange. Les plus observateurs auront également remarqué que les bras métalliques de Dr Octopus sont un peu différents, et arborent une couleur rouge qui rappelle la peinture d'Iron Man. Enfin, J.K. Simmons apparaît dans la peau de J. Jonah Jameson au détour d’un plan, confirmant sa présence dans Spider-Man : No Way Home.

J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Rappelez-vous, le personnage a été ramené à la toute fin de Spider-Man : Far From Home. Le journaliste profite de sa courte apparition pour révéler l’identité secrète de Spider-Man au reste du monde. En tout cas, cette nouvelle bande-annonce a de quoi faire encore monter un peu plus la hype, en attendant la sortie du film le 15 décembre prochain.