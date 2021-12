Spider-Man No Way Home : un nouveau teaser dévoile des images inédites

Les jours sont comptés avant l'arrivée de "Spider-Man : No Way Home" dans les salles et le succès paraît déjà garanti tant l'enthousiasme est délirant autour de ce long-métrage. Un nouveau teaser vient d'être révélé avec son lot d'images inédites.

Spider-Man : No Way Home, le mastodonte de décembre

S'il y a bien un événement cinématographique qui est attendu en cette fin d'année 2021, c'est bien la sortie de Spider-Man : No Way Home. Le nouveau long-métrage du MCU débarquera sur nos écrans le 15 décembre prochain, il ne reste donc qu'une petite semaine avant de pouvoir enfin découvrir cet opus qui fait tant parler depuis des mois.

À raison, dirons-nous, car le studio a décidé de jouer à fond la carte du fan service en incorporant des éléments des précédentes adaptations. Une pirouette permise par le multivers qui va donc ramener sur le devant de la scène des méchants connus. Alfred Molina reprendra le rôle de Dr Octopus, Jamie Foxx sera toujours Electro, L’Homme de Sable et Lézard seront aussi de la partie et Willem Dafoe renfilera le costume du Bouffon Vert pour notre plus grand plaisir. À défaut d'avoir des Sinistres Six, nous aurons une team de 5. Du moins, c'est ce que les différents aperçus laissent penser. Mais il ne faut pas exclure une apparition d'un sixième antagoniste.

Peter Parker (Tom Holland) - Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Heureusement, Peter Parker ne sera pas livré à lui-même. Dr Strange l'accompagnera dans cette aventure, pendant qu'il se dit avec une insistance folle que les Spider-Man d'Andrew Garfield et Tobey Maguire apparaîtront. Marvel joue volontairement avec nos nerfs et insiste pour ne pas révéler leur présence durant la promotion.

Quelques nouvelles images révélées

Un tout nouveau teaser destiné au marché asiatique vient d'être dévoilé et il présente quelques plans inédits.

Pour ne pas changer, la fameuse bataille du pont est toujours teasée, et on peut également apercevoir d'autres scènes d'action. Le plan le plus marquant reste tout de même celui de cette faille qui déchire New York en deux. Le multivers promet de mettre un sacré bazar dans l'univers Marvel et il se peut que des grosses surprises soient au programme. Pour le reste, évidemment, rien de bien neuf sur l'intrigue ni sur les apparitions fortement probables des deux autres Spider-Man. Il faut se faire une raison et accepter de patienter quelques jours supplémentaires pour enfin obtenir des réponses.