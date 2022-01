Spider-Man No Way Home : Zendaya a elle-même amélioré cette séquence

« Spider-Man : No Way Home » cartonne toujours dans les salles obscures. Le comédien Andrew Garfield a récemment révélé qu'une des scènes du film avait été améliorée par Zendaya elle-même. Découvrez comment cette séquence a été mise en place.

Spider-Man : No Way Home - énorme succès

Sorti le 15 décembre dernier dans les salles obscures, Spider-Man : No Way Home est un carton absolu. En un peu plus d'un mois d'exploitation, le long-métrage a déjà rapporté plus de 1,6 milliard de dollars de recettes à travers le monde. Un score hallucinant qui le place dans le top 10 des meilleurs résultats au box-office de tous les temps. Réalisé par Jon Watts, le film vient conclure la trilogie Spider-Man initiée en 2017. Un troisième film qui ramène évidemment le casting habituel emmené par Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon.

Peter Parker (Tom Holland) - Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Évidemment, le long-métrage a également marqué les esprits grâce à la présence de Andrew Garfield et Tobey Maguire. Les deux anciens interprètes de Spider-Man sont de retour sur le devant de la scène le temps d'une apparition absolument mémorable.

Une séquence améliorée par Zendaya

Lors d'une récente interview avec le podcast Happy Sad Confused, Andrew Garfield est revenu sur le tournage de Spider-Man : No Way Home. Il a notamment révélé qu'une des séquences du film avait été améliorée par Zendaya. Il a en effet expliqué que la jeune comédienne avait eu l'idée de lui jeter du pain lorsqu'il fait sa première apparition dans le film de Jon Watts. Pour rappel, la séquence prend place quand Ned, accompagné de MJ, utilise la magie de Dr Strange pour trouver Peter Parker. Mais au lieu de tomber sur leur ami, MJ et Ned rencontrent un autre Peter Parker, celui incarné par Andrew Garfield. MJ, méfiante, lui jette du pain à la figure.

Au début, Zendaya a ramassé un chandelier ou quelque chose comme ça pour me menacer. Mais il y avait ce panier à pain. C'est alors qu'elle a proposé : "Puis-je simplement lui jeter du pain?". Jon Watts a trouvé l'idée géniale et lui a dit : "Ouais, vas-y, jette lui du pain".

Peter Parker (Andrew Garfield) - Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Andrew Garfield a ensuite précisé que cette séquence avait été très drôle à tourner. Grâce à l'intervention de Zendaya, l'apparition du Spider-Man d'Andrew Garfield est assez légère et très amusante à voir. Une manière de donner une autre facette à ce personnage, qui demeure encore aujourd'hui la version la plus sombre de l'homme araignée au cinéma.