Spider-Man : pourquoi les univers d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire n'ont jamais eu d'Avengers ?

Dans « Spider-Man : No Way Home », le Peter Parker de Tom Holland fait allusion aux Avengers. Une référence que les deux autres Peter Parker n'ont pas. Pour quelles raisons, les Avengers ne sont pas présents dans les univers de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield ?

Spider-Man : No Way Home – une réunion historique

Aujourd'hui, il y a prescription. Maintenant que Sony a partagé les images officielles de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield dans les costumes de Spider-Man, on peut en parler librement. Vous le savez sans doute déjà (sinon pourquoi lire cet article ?), les comédiens Tobey Maguire et Andrew Garfield ont été rappelés par Kevin Feige pour reprendre leur rôle de Peter Parker. Une idée géniale pour un rendu historique : la première proposition d'un Spiderverse en version live.

Peter Parker (Tom Holland) - Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures / Marvel Studios

Ainsi, les trois Spider-Men s'associent pour faire tomber leurs pires ennemis. Une alliance qui n'est pas de trop face à des super-vilains comme Dr Octopus, Le Bouffon Vert ou encore Electro. Lors de la scène finale sur la statue de la liberté, le Peter Parker incarné par Tom Holland fait une référence aux Avengers. Cependant, les deux autres ne comprennent pas la notion de Avengers, car ces derniers n'existent pas dans leurs univers respectifs. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils n'existent pas dans les deux autres sagas Spider-Man ?

Une histoire de droits juridiques

La raison la plus évidente, c'est que Sony, qui produit les sagas Spider-Man, n'a jamais eu les droits des Avengers. Sony possède les droits cinématographiques de Spider-Man depuis 1999. A cette époque, Marvel Studios n'existe pas encore et les studios hollywoodiens sont encore très loin de l'idée de produire un film Avengers et plus largement le Marvel Cinematic Universe (MCU) qu'on connaît aujourd'hui. À cette époque (et encore aujourd'hui), Sony n'a le droit d'exploiter que les personnages issus des comics Spider-Man, alliés comme ennemis. Ainsi, logiquement, en terme contractuel, Sony n'avait pas le droit d'utiliser les Avengers.

Peter Parker (Tom Holland) - Captain America : Civil War ©Marvel Studios

Ce n'est qu'en 2016, à l'occasion de Captain America : Civil War, que Spider-Man a pu rencontrer les Avengers. Une collision de deux univers possible grâce à l'association mutuellement bénéfique de Sony et de Marvel Studios. Une situation de droits qui explique pourquoi il n'est jamais question des Avengers ou de n'importe quel autre héros dans les deux précédentes sagas Spider-Man. Il y a bien une toute petite référence à un autre héros dans Spider-Man 2 de Sam Raimi. En effet, quand le Dr Octopus se révèle, J. Jonah Jameson lui cherche un nom pour le gros titre du Daily Bugle. C'est alors qu'un de ses journalistes propose de l'appeler le Dr Strange. Ce à quoi J. Jonah Jameson répond : « c'est déjà pris ». Un clin d’œil façon MCU des années avant la création du MCU.

Aujourd'hui, Sony détient toujours les droits cinématographiques de Spider-Man, mais le studio s'associe régulièrement avec Marvel Studios pour que le tisseur puisse s'amuser avec ses collègues de l'univers Marvel.