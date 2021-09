Spider-Man : que pense Andrew Garfield de la prestation de Tom Holland ?

Écarté du personnage de Spider-Man en 2014 après deux films, alors qu'il avait signé pour une trilogie, Andrew Garfield a récemment donné son avis sur Tom Holland, son successeur dans la peau de l'homme-araignée.

Spider-Man : la règle de trois

Entre le premier film Spider-Man réalisé par Sam Raimi sorti en 2002, et le dernier (Spider Man : No Way Home) prévu pour le 15 décembre 2021, il y aura eu 3 interprètes différents de l'homme-araignée. D'abord Tobey Maguire, qui reste encore le chouchou de nombreux spectateurs. Puis Andrew Garfield, qui a campé Peter Parker dans les deux films Amazing sortis en 2012 et 2014. Et enfin Tom Holland, qui campe Spidey depuis 2016.

Spider-Man © Marvel Studios

Ces trois changements s'expliquent par la situation compliquée (c'est un euphémisme) du personnage, qui appartient à la fois à Sony et à Disney. Le premier sort tous les films solo du personnage, mais le second peut l'inclure dans les films du MCU. Une situation qui a de quoi perdre le public, qui a dû composer avec trois incarnations différentes du personnage en deux décennies, dont deux très rapprochées : Andrew Garfield et Tom Holland. Il s'est en effet écoulé seulement deux ans entre la dernière apparition de Garfield (The Amazing Spider-Man : Le destin d'un héros) et la première de Holland (Captain America : Civil War).

Andrew Garfield donne son avis sur Tom Holland

La situation a dû être compliquée pour Andrew Garfield, qui avait signé pour trois films. Un coup dur pour ce jeune acteur, qui n'a pas eu le rayonnement qu'il méritait. Il a récemment été interrogé dans l'émission The Tonight Show with Jimmy Fallon sur la performance de Tom Holland.

Pour moi, Tom Holland est juste le parfait Peter Parker et le parfait Spider-Man (...) je suis de nouveau dans la position du fan, et c'est ce que je préfère. Je peux aller au cinéma, et critiquer son costume et tout !

Des récentes rumeurs apparues sur la toile (vous l'avez ?) évoquaient une possible réunion des trois Spider-Man dans le très attendu No Way from Home. Étant donné qu'il évoquera le multivers, et que nous avons eu la confirmation de la présence du Bouffon Vert de Willem Dafoe (donc de l'antagoniste du Spider-Man de Tobey Maguire) et celle d'Electro (l'antagoniste du Spider-Man d'Andrew Garfield), cela semble plus que probable.

Réponse le 15 décembre prochain dans les salles !