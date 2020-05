Spider-Man : Sony a officiellement nommé son univers étendu

Sony prévoit de grandes choses avec "Spider-Man" et ne pouvait pas rester sans attribuer un titre officiel à cet univers étendu qui a débuté avec le premier "Venom". Leur trouvaille ne respire pas l'originalité mais elle a le mérite d'être claire sur ce dont on parle, en profitant de la marque Marvel par la même occasion.

C'est la règle, quand on se lance dans un univers étendu. Il faut un titre, qui va permettre aux gens de l'évoquer simplement. Marvel l'a compris en faisant simple et concis : Marvel Cinematic Universe. Mieux, le sigle MCU fait tout autant - voir mieux - le job. Maintenant que Sony veut aussi se lancer sur ce terrain avec les précieux droits de l'univers Spider-Man, il fallait trouver un nom qui en jette. Ou, à défaut de ça, trouver juste un nom pour qu'on sache de quoi on parle. Pour l'instant, seul Venom est sorti, ce qui fait encore maigre. Mais ce personnage reviendra, Morbius sera introduit et, surtout, Spider-Man va passer du MCU à l'univers de Sony après le troisième épisode avec Tom Holland.

Spider-Man dans deux univers étendus

Une situation assez inédite, où un super-héros emblématique va jouer sur deux tableaux vaguement connectés en gardant le même acteur, au nom d'intérêts différents. Jusqu'à ce jour, Spider-Man est dans le MCU parce que Sony a accepté un deal permettant à Disney d'exploiter cette figure qui leur semblait essentielle dans l'univers étendu. Mais Sony veut maintenant reprendre son bébé et en particulier l'exploiter ! Ça a donné lieu à une petite brouille l'année dernière, au cours de laquelle on a eu peur que Spider-Man ne puisse pas continuer dans le MCU. Il le pourra finalement, pour au moins un film (le dernier ?), puis ira participer à l'univers qui se déploie autour de lui, mais donc sans lui pour l'instant.

Après des brainstormings, il est désormais acté que cet univers étendu naissant se nommera le Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Niveau efficacité, on est pas au top du top, mais on comprend de quoi il est question donc on suppose qu'il fonctionne. En version abrégée, ça peut donner quelque chose comme le SPUMC. Mouais... Sony ne se prive pas de compter sur la marque Marvel en la mettant en avant dans ce titre, ce qu'ils ont visiblement le droit de faire. On verra dans les prochains mois si ce nom parvient à entrer dans la tête des gens. Nous, on attend surtout de voir quels seront les prochains films de cet univers et si certains projets plus ou moins annoncés vont aboutir.