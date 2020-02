Spider-Man : Sony a une idée « merveilleuse » pour sortir le personnage du MCU

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Une petite période de doute aura mis en alerte les fans de Spider-Man mais Marvel et Sony ont réussi à trouver un terrain d’entente pour permettre au personnage de continuer à exister dans le MCU. Il devra aussi passer du côté de l’univers développé par Sony et une idée serait déjà sur la table.

Ça a été l’un des épisodes forts de l’actualité cinématographique de l’année dernière, cette petite querelle au sujet de Spider-Man. Marvel et Disney ne pouvaient utiliser le personnage que grâce à l’accord de Sony, parce que le studio détient justement les droits. Et il compte bien s’en servir désormais ! C’est pour cela que les films Venom et Morbius existent : pour mettre en place un univers étendu qui permettra ensuite d’accueillir l’Homme-Araignée. En revoyant l’accord entre le deux camps, Sony a fait un petit coup de maître puisqu’il permet à Marvel de prolonger l’arc du personnage dans le cadre du MCU puis de se servir de cette incarnation par Tom Holland pour ses propres besoins. Pour résumer ça brièvement, Spider-Man va être concerné par deux univers étendus en même temps. On ne sait rien sur le troisième épisode réalisé par Jon Watts dont la sortie est prévue le 14 juillet 2021 et on en sait encore moins sur ce fameux passage du côté de chez Sony.

Une garde alternée de Spider-Man

De passage devant le micro de MTV News (via Heroic Hollywood), Tom Holland a dévoilé qu’il savait comment tout allait se goupiller et que l’idée pour le faire basculer vers Sony était très bonne :

[Le] futur de Spider-Man s’annonce resplendissant avec Sony et nous avons une merveilleuse idée pour faire faire la transition à Spider-Man en dehors du MCU, et Tom Rothman et Amy Pascal sont très confiants à l’idée de rendre justice à Spider-Man et de faire un film du calibre qu’il mérite.

Pas d’élément précis à ressortir de cette déclaration si ce n’est qu’il ne parle que d’un seul film pour le moment. Avec ce qui se met en place chez Sony, nous pouvons penser que le personnage sera utilisé dans plusieurs histoires mais rien qu’avec Venom, il y a moyen de faire une rencontre au sommet. L’apparition de Carnage dans Venom 2 peut être un énorme indice sur l’avenir avec, comme dans les comics, une alliance entre deux personnages qui ne s’aiment pas pour vaincre un méchant de ce genre. Ou alors, après plusieurs spin-offs, une idée un peu folle voudrait que les Sinister Six fassent leur arrivée, pour un combat au sommet.

Une fois que ce saut sera effectué chez Sony, on se demande comment le personnage va ensuite continuer de vivre. Fera-t-il des va-et-vient entre les deux studios pendant longtemps ou une fin va-t-elle intervenir chez Marvel afin qu’il n’existe que chez Sony ? Tom Holland doit avoir une idée sur la question.