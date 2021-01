Spider-Man : Tom Holland a cru qu'il allait se faire virer du MCU

Tom Holland a franchi un cap dans sa carrière lorsqu'il a décroché le rôle de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe. L'acteur revient sur l'éprouvant passage du casting, ses essais filmés et sur le moment où il a cru qu'il allait se faire virer par le studio.

Tom Holland, survivant d'une éreintante phase de casting

Spider-Man a mis du temps avant de faire son entrée dans le Marvel Cinematic Universe. Le studio a attendu le lancement de la phase 3, avec Captain America : Civil War, pour s'occuper de son cas. Et encore, il n'était que secondaire. Son propre film, Homecoming, n'est arrivé qu'après. Permettant de statuer définitivement sur son implication au sein des Avengers. L'utilisation du personnage a très probablement été retardée à cause du reboot lancé par Sony, détenteur des droits.

Un article de Variety permet à Tom Holland de revenir sur ses premiers pas auprès du studio. Marvel a mis du temps avant de trancher et on peut le comprendre. Enrôler le nouveau Spider-Man est une action irréversible. Une fois qu'un personnage est introduit, il faut compter avec lui pour le reste. Pour des personnages moins importants, les dispositions ne sont pas les mêmes mais on a souvent entendu que le boss Kevin Feige et ses associés avaient des contacts avec énormément de monde dans le milieu et un petit carnet très rempli.

Spider-Man (Tom Holland) - Captain America : Civil War ©Walt Disney Company

Tom Holland s'est retrouvé embarqué dans un processus qui a duré sept mois. Il a été vu pas moins de six fois, pour faire des tests et a même pu jouer avec Robert Downey Jr. afin d'être évalué. Il a ensuite été convoqué pour faire un autre test, dans une scène d'action en compagnie de Chris Evans. Puis, plus rien ! Silence radio. Il était alors convaincu que cette opportunité n'allait pas aboutir. Sa joie a été si immense lorsqu'il a appris la nouvelle dans la presse qu'il a littéralement cassé son ordinateur. L'excitation a pris le dessus après une longue période de stress.

Ce moment où il pensait qu'il était viré

Toujours dans la même interview, il révèle qu'il a eu peur de se faire virer après le tournage de Captain America : Civil War.

J'étais convaincu qu'ils allaient me licencier. Je ne sais pas pourquoi. Civil War n'était pas encore sorti, et je n'ai rien entendu de la part de personne.

Il pensa alors que les producteurs ne voulaient plus de lui après sa première performance. Marvel n'est pas revenu vers lui pour évoquer la suite alors qu'il n'attendait que ça. Le tournage de Spider-Man : Homecoming était la prochaine étape. Ce silence a été interprété comme une preuve qu'il n'était que de passage dans l'univers étendu. Un peu anxieux le garçon, non ?