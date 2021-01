Spider-Man : Tom Holland présente l'attraction de Disneyland

Disney entend profiter de la marque Marvel dans ses parcs et va prochainement exploiter ses super-héros pour proposer au public des expériences différentes de celles vécues au cinéma. L'attraction consacrée à Spider-Man se dévoile un peu plus par l'intermédiaire de Tom Holland.

Disneyland Paris accueillera Spider-Man

Aller dans un parc Disneyland, c'est l'assurance de retomber en enfance (pour les adultes) et voir en chair et en os les personnages. Nous avons la chance d'en avoir un en France, alors que seuls les Etats-Unis, le Japon et la Chine y ont droit dans le reste du monde. Notre parc national est en train de changer en ce moment, avec l'apparition durant l'été prochain du land Marvel Campus.

Pour attirer encore plus de monde et renouveler son offre, la firme a décidé tout logiquement de miser sur les super-héros. Les mêmes qui cartonnent depuis des années au cinéma. On a hâte de voir tout ça et quelques premiers aperçus ont déjà donné un avant-goût de ce qui se prépare. Nous savons notamment qu'une attraction sur Spider-Man est en préparation.

Une attraction en 3D

Elle se nommera Web Slingers et se déroulera dans le cadre de la WEB (Worldwide Engineering Brigade), une société de Tony Stark qui vise à développer des nouvelles technologies innovantes pour les super-héros, y compris pour Spider-Man. Les visiteurs vont embarquer dans des véhicules avec des lunettes 3D pour accompagner le héros dans une aventure inédite.

Ils pourront découvrir les Spider-Bots, des petits robots fabriqués pour construire les gadgets. Mais un événement inattendu va chambouler leur routine. Si vous êtes déjà allés à Disneyland Paris, le concept est un peu le même que dans l'attraction Ratatouille.

Tom Holland ©Disneyland

Une nouvelle vidéo de Disney nous montre un peu plus cette attraction et évoque la présence de Tom Holland. L'acteur est l'heureux détenteur du personnage depuis quelques années. Il va encore continuer de l'incarner dans un nouvel épisode puis dans un univers étendu développé par Sony. L'accent est mis sur l'acteur pour le montrer en train de découvrir les prémices de Web Slingers; Puis, il nous parle de son travail dessus. Car oui, pas question de se passer de sa présence. Nous pouvons le voir en train d'être filmé sur fond vert, pour être ensuite incrusté dans la narration de l'attraction. On peut penser légitimement qu'il ne sera pas le seul acteur connu à participer. Les autres expériences à Disneyland mettront sûrement en évidence des têtes que le public connaît déjà très bien.