Spider-Man : trois nouveaux films avec Tom Holland ?

Alors que "Spider-Man : No Way Home" arrive bientôt dans les salles de cinéma, la productrice en chef des films Spider-Man Amy Pascal vient d'annoncer qu'un plan pour trois nouveaux films avec Tom Holland dans le rôle était lancé du côté de Sony et Marvel.

Spider-Man : l'homme-araignée au sommet du cinéma

Qui trône au sommet du cinéma de super-héros ? Qui est le plus admiré, le plus populaire ? On pourrait penser aux historiques, Batman et Superman, avec chacun une filmographie dédiée et quelques excellents films. On peut aussi penser à Iron Man et Captain America, les leaders des Avengers du MCU qui sont devenus avec les films Marvel des icônes planétaires. Mais la tendance actuelle semble faire pencher le coeur du public vers le fameux Spider-Man, l'homme-araignée à la fois super-héros et jeune homme du nom de Peter Parker. En effet, depuis 2002 et le premier film de la trilogie de Sam Raimi, Spider-Man est apparu dans pas moins de 11 films. Plus parlant encore, si on ôte le Captain America : Civil War et les deux derniers Avengers, le super-héros compte à ce jour 8 films solo pour raconter ses aventures.

Spider-Man ©Columbia TriStar Films

D'abord, il y a les trois films de Sam Raimi avec Tobey Maguire (2002, 2004 et 2007). Puis en 2012 et 2014, c'est Andrew Garfield qui enfile les collants devant la caméra de Marc Webb pour deux films. Enfin, dans sa version actuelle, c'est Tom Holland qui tisse sa toile depuis Spider-Man : Homecoming (2017), Spider-Man : Far From Home (2019). Il conclut cette année la trilogie réalisée par Jon Watts avec Spider-Man : No Way Home.

Après No Way Home, Amy Pascal évoque une nouvelle trilogie

En plus de ces 8 films dédiés au super-héros, il faut encore ajouter le très réussi film d'animation Spider-Man : New Generation sorti en 2018. Le super-héros est donc sur-représenté au cinéma, et cela ne semble pas devoir s'arrêter. En effet, interrogée par Fandango sur l'avenir de Spider-Man, la productrice des films Spider-Man depuis 2017 Amy Pascal a déclaré :

No Way Home n'est pas le dernier film que nous faisons avec Marvel - ce n'est pas le dernier Spider-Man. Nous sommes en train de nous préparer pour le suivant avec Tom Holland et Marvel... Nous concevons ces derniers films comme une trilogie, et maintenant nous allons entrer dans les trois prochains. Ce n'est pas du tout le dernier de nos films MCU.

Les fans de Tom Holland peuvent donc se montrer ravis. Non seulement, avec l'ouverture du multivers dans Spider-Man : No Way Home on devrait pouvoir retrouver plusieurs Spider-Men et voir d'autres retours - notamment des super-vilains -, imaginer retrouver le super-héros dans d'autres productions du MCU, mais il va donc être le sujet d'une nouvelle trilogie, toujours incarné par Tom Holland ! L'occasion de voir le personnage grandir et porter le costume à un âge plus adulte. Peter Parker deviendra-t-il papa ? Ces films à venir seront-ils plus sombres ? Les paris sont ouverts !