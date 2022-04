Spider-Man : une réplique problématique du film de 2002 a été supprimée

Sorti dans les salles en 2002, "Spider-Man" a eu droit à une nouvelle diffusion sur une chaîne britannique qui a décidé de retirer du film une phrase jugée homophobe.

Les œuvres "corrigées" par les plateformes

Avec l'arrivée des plateformes de streaming, et l'évolution des mentalités, on voit de plus en plus d'œuvres être modifiée longtemps après leur sortie initiale. Des films qui datent et qui, aujourd'hui, peuvent être jugés offensants pour des minorités. Si à l'époque les stéréotypes pouvaient faire rire la majorité du public, désormais, ils sont davantage pointés du doigt. On a ainsi vu certaines plateformes ajouter à des films une contextualisation, ou carrément en censurer. Les Aristochats a par exemple été jugé raciste en raison de la représentation du chat siamois et Disney+ a décidé de le retirer des profils enfants et d'y ajouter un message de prévention.

Les Aristochats ©Disney+

Une phrase jugée homophobe dans Spider-Man

Dans le même esprit, une ligne de dialogue de Spider-Man (2002) a été retirée pour sa diffusion le 23 avril sur ITV2. Dans la version initiale de Sam Raimi, durant son premier combat dans une arène de catch, Peter Parker disait à son adversaire : "Mignon ton maillot. Un cadeau de ton mari ?". Comme en atteste la captation d'un spectateur publiée sur Twitter, la dernière partie aurait donc été enlevée par la chaîne britannique.

Cette phrase serait jugée homophobe et une partie du public n'a pas manqué de féliciter la chaîne pour avoir corrigé cela. D'autres, au contraire, ont estimé qu'il y avait une incompréhension derrière la moquerie de Parker. Par exemple, du point de vue de l'utilisateur Joey Penson, si le personnage dit ça à son adversaire, c'est parce que ce dernier est représenté comme un macho, potentiellement homophobe, et que cette phrase le mettrait ainsi facilement en colère. Une interprétation sujette à débat et discutée sur Twitter.

Peter Parker (Tobey Maguire) - Spider-Man ©Sony Pictures

Évidemment, on n'imagine pas Sam Raimi avoir eu de mauvaises intentions avec ce dialogue. Cela montre néanmoins l'évolution des mentalités entre aujourd'hui et il y a vingt ans. Concernant la suppression, même si cela ne change rien à la compréhension du film, on peut s'interroger sur la démarche qui vise à effacer des éléments d'une œuvre plutôt que d'émettre un avertissement et une recontextualisation.

Enfin, si cette modification a eu lieu sur une chaîne britannique, du côté de Netflix, où le film est actuellement disponible en France, la phrase est toujours présente.