Spike Lee va faire un film sur le Viagra

Après deux films très engagés et réussis, Spike Lee a choisi de se mettre en danger avec son prochain projet. Il abordera dans une comédie musicale l'inattendu sujet de la création du Viagra, le fameux produit médical pour lutter contre l'impuissance.

Spike Lee se penche sur le cas du Viagra

Revenu en grande forme après des années d'errance, Spike Lee a prouvé qu'il en avait encore sous le pied ! Requinqué par son Grand Prix au Festival de Cannes pour BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan, il nous a ensuite servis le détonnant Da 5 Bloods sur Netflix. De ces deux, on retiendra davantage ce dernier, véritable brûlot politique en faveur de la cause noire. Dans l'Amérique présidée par Donald Trump, son retour était inévitable pour continuer de se battre contre les préjugés et le traitement des Afro-américains. Il était temps qu'il se réveille, parce que sa filmographie dans les années 2010 était loin d'être à la hauteur de son talent. Sur une bonne lancée, Spike Lee vient de trouver son prochain projet. Deadline annonce qu'il va se pencher sur un sujet pour lequel on ne l'attendait pas : le Viagra.

Création de la firme Pfizer (qui fait parler d'elle en ce moment pour le vaccin contre la COVID-19), cette pilule a été une vraie révolution quand elle a fait son apparition. Aucune autre n'avait jamais proposé un tel effet et son efficacité avérée n'a pas tardé à la rendre indispensable. L'histoire derrière sa conception est d'ailleurs assez amusante. À l'origine, les chercheurs voulaient mettre en place un médicament pour soigner l'angine de poitrine. Mais les résultats attendus n'ont pas été très probants. En revanche, les tests préalables ont montré que le médicament provoquait des érections lorsqu'il était pris. Pfizer décide d'explorer cette piste et met au monde le premier moyen médical pour lutter contre l'impuissance. Un petit miracle pour les hommes, qui pouvaient renouer avec une vigueur sexuelle dans leur intimité. Les pilules bleues ont été plébiscitées lorsqu'elles sont arrivées sur le marché, engendrant des bénéfices importants pour le laboratoire américain.

Le réalisateur touche à la comédie musicale

Bien malin est celui qui aurait prédit que Spike Lee allait s'intéresser au Viagra alors qu'il était dans un élan très politique. Le projet est d'autant plus étonnant qu'il sera une comédie musicale ! Oui, oui, vous avez bien lu. Pour la première fois de sa carrière, le réalisateur va s'essayer à cette forme particulière de cinéma que l'on voit peu sur nos écrans. Sans aller jusqu'à dire qu'ils sont antinomiques, le sujet et ce genre ne sont pas ceux que l'on associerait sur le papier. Spike Lee explique que son envie d'aller sur le terrain de la comédie musicale est un moyen de rendre hommage à sa mère qui l'a poussé à en regarder alors qu'il n'aimait pas ça. Le scénario prendra pour inspiration All Rise: The Untold Story of the Guys Who Launched Viagra de David Kushner, un article qui retrace plus en profondeur la création du Viagra sur laquelle on revenait brièvement plus haut.

Inévitablement, on se demande à quoi va ressembler le film. Des chercheurs vont-ils se mettre à chanter pendant des essais ? La narration va-t-elle suivre un homme impuissant qui peut renouer avec une vie sexuelle active ? Sera-t-on du côté du film choral ? Spike Lee a probablement trouvé un projet dans lequel il va pouvoir un peu relâcher la pression, être moins énervé, s'amuser. Avant de revenir à des sujets qui lui tiennent davantage à cœur ? Il doit sûrement attendre avec impatience de voir comment se comporte l'Amérique de Joe Biden.