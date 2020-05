Spirale : la sortie du nouveau film Saw repoussée

Le studio Lionsgate repousse le prochain film « Saw », intitulé « Spirale », d'une année entière. Le long-métrage devait initialement sortir ce mois-ci, mais il faudra dorénavant attendre mai 2021 pour voir l'héritage de Saw.

Le tout nouveau volet de la franchise Saw devait voir le jour le vendredi 15 mai aux Etats-Unis. Mais avec la crise du Covid-19, Lionsgate a préféré repousser le long-métrage d'une année entière. Une sécurité nécessaire tant le studio compte sur le succès de ce film. Préférant ainsi mettre toutes les chances de son côté.

Il faudra attendre avant de revoir Jigsaw

Après avoir indéfiniment retardé la sortie du film depuis le début du mois de mars, Lionsgate a officiellement déplacé Spirale du 15 mai de cette année au 21 mai 2021. Un report d'une année pour un maximum de sécurité. Le studio a également repoussé John Wick 4 d'une année, de mai 2021 à mai 2022. De même, la comédie Barb & Star Go à Vista Del Mar a été reportée au 16 juillet 2021, soit un an après sa sortie initiale. Ainsi, Lionsgate ne fait pas dans la dentelle et préfère reporter ses productions d'une année entière.

Ce nouveau film est réalisé par Darren Lynn Bousman. Spirale : L'Héritage de Saw est une idée de Chris Rock, qui a co-écrit le scénario et qui joue dans le film. L'acteur, grand fan de la franchise, était désireux de la faire renaître de ses cendres via une approche inédite. Cette nouvelle version va proposer l'enquête de deux policiers suivant la trace d'un tueur en série particulièrement violent. Son mode opératoire rappelle celui d'un ancien psychopathe qui sévissait jadis dans la ville. Sans le savoir, les deux policiers se retrouvent pris au piège au centre d'un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles.

Pour ce nouveau film, Chris Rock pourra notamment compter sur les présences de Max Minghella, Marisol Nichols et surtout de Samuel L Jackson. La franchise Saw est créée en 2004 par un certain James Wan, l'un des maîtres du paysage cinématographique horrifique contemporain. Le film est un succès critique et rapporte plus de 103 millions de dollars de recettes pour un budget de 1,2 million. Une énorme réussite qui va entraîner la production de nombreuses suites. En tout, la saga contient 9 films, plus ou moins convaincants. Le dernier en date remonte à 2017.