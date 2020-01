En 2015, M Night Shyamalan retrouvait le succès avec The Visit. Deux ans plus tard, il pouvait alors offrir à ses fans de la première heure Split, un thriller inquiétant qui trouvait, dans ses derniers moments, une connexion inattendue avec le reste de sa filmographie. Un film qui aurait pu permettre à Joaquin Phoenix de collaborer une nouvelle fois avec le cinéaste. Mais au final, le comédien dû laisser sa place à James McAvoy pour le rôle principal de Kevin Wendell Crumb. Un choix qui s’est avéré payant pour Split tant McAvoy porte le film en interprétant à lui tout seul une multitude de personnages.

En effet, dans Split, Kevin Wendell Crumb souffre d’un trouble dissociatif de l’identité (TDI). C’est ainsi vingt-trois personnalités distinctes qui s’expriment à tour de rôle, parmi lesquelles Dennis, Patricia, Barry, Hedwig, ou encore La Bête. Tous étant évidemment joués par James McAvoy, le comédien avait fort à faire.

A l’époque de la sortie du film, Shyamalan expliquait avoir demandé à l’acteur de trouver une voix et une présence particulières pour chaque personnalité. Pour cela, il a pu profiter de ses origines écossaises et de sa capacité à changer d’accent selon les productions.

Je fouillais dans son répertoire d’accents et je lui suggérais une idée : Et si Hedwig avait un cheveux sur la langue ? Et James s’en emparait avec brio.