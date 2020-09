Spontaneous : un trailer sanglant pour le film avec Katherine Langford

"Spontaneous" dévoile ses premières images avec Katherine Langford ("13 Reasons Why") en tête d'affiche. Attention aux explosions de sang !

Spontaneous : une comédie sang-timentale

Spontaneous est un film de Brian Duffield, adapté du roman du même nom d'Aaron Morton. On y suit la romance lycéenne entre Mara (Katherine Langford) et Dylan (Charlie Plummer). Une histoire finalement bien banale si ce n'est que leur quotidien va être secoué par un étrange phénomène. Régulièrement, des adolescents de la ville explosent sans prévenir. Des scientifiques vont alors tenter de comprendre et d'endiguer le phénomène. Quant aux deux tourtereaux, ils vont essayer de s'aimer et de ne pas disparaître en lambeaux.

Le casting est complété par Hayley Law, Piper Perabo, Kaitlyn Bernard, Chelah Horsdal, Rob Huebel et Yvonne Orji. La bande-annonce promet une comédie décalée, légère et généreuse sur les litres d'hémoglobine. Loin de celles des films d'horreurs, les explosions de viscères sont ici un prétexte à une belle tranche de rire. On se permet même de parodier une des scènes les plus cultes de E.T l'extra-terrestre de Steven Spielberg. Sacrilège, mais c'est pour la bonne cause.

Explosion d'un réalisateur

Ce sont là les premier pas de réalisateur de Brian Duffield. L'Américain commence son ascension à Hollywood en écrivant Jane got a gun. Le scénario est un des plus prisés par les producteurs qui se battent pour l'avoir. Le film réalisé par Gavin O'Connor sort en 2015. Son casting fait rêver avec Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor, Noah Emmerich, Boyd Holbrook et Rodrigo Santoro. Le long-métrage beaucoup moins, recueillant des critiques plus que mitigées.

La même année, il signe le script de Divergente 2 : L’insurrection avec Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Ansel Elgort, Miles Teller, Naomi Watts, Maggie Q, Jai Courtney et Zoë Kravitz. Deux ans plus tard, il imagine le scénario d'un film qui va faire sensation lors de sa sortie sur Netflix : The Babysitter. Le long-métrage réalisé par McG est une grosse comédie horrifique plus drôle qu'angoissante, révélant par la même occasion l'actrice Samara Weaving. Son dernier crédit de scénariste avant de passer à la réalisation est celui d'Underwater avec Kristen Stewart. Décrit comme un Alien sous l'eau, le film est un flop. C'était peut-être la goutte d'eau qui a poussé Brian Duffield à mettre en scène Spontaneous.

Katherine Langford escorte le succès

L'actrice peut de son côté se vanter d'avoir une carrière précoce. L'Australienne crève l'écran dès son apparition en 2017 dans la série Netflix culte et générationnelle 13 reasons Why. Elle y incarne Hannah Baker, une jeune fille poussée au suicide. Son interprétation lui vaut une nomination de la meilleure actrice aux Golden Globes. Elle apparaît un an plus tard dans la comédie adolescente Love, Simon.

Elle est invitée à la table des grands en 2019 en jouant dans A couteaux tirés de Rian Johnson. Elle y joue aux côtés d'un casting irréel réunissant Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Lakeith Stanfield, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael Shannon, Don Johnson et Christopher Plummer. Retour sur le petit écran en 2020 avec le rôle principale de la série Cursed : la rebelle. Le show Netflix est une variation du mythe du roi Arthur et de son épée Excalibur. L'héroïne est ici une jeune fille téméraire.

Spontaneous n'a pas encore de date de sortie en France.