Spring Breakers : le personnage interprété par James Franco existe réellement

Sorti en 2013, "Spring Breakers" du réalisateur américain Harmony Korine a défrayé la chronique et divisé le public. Mais il a reçu des critiques élogieuses de la presse, notamment en France ou Les Cahiers du Cinéma l'ont classé parmi les meilleurs films de l'année. Et au premier rang de ses multiples qualités, l'interprétation de James Franco en "Alien", un voyou, dealer et rappeur de la côte floridienne. Découvrez chez qui l'acteur a trouvé l'inspiration pour ce rôle.

Spring Breakers : le meilleur rôle de James Franco ?

À 43 ans, l'acteur James Franco, aussi réalisateur, producteur et scénariste, a une filmographie aussi riche qu'inégale. Mais il faudrait ajouter qu'il est aussi mannequin, poète, photographe... Après deux décennies de boulimie professionnelle, jalonnées d'échecs et de succès, James Franco est en ce moment au creux de la vague, entre directions artistiques peu lisibles et accusations d'harcèlement sexuel. Si l'on revient sur sa carrière au cinéma, à côté de ses célèbres collaborations avec ses potes du Frat Pack, Seth Rogen en tête, un rôle se détache tout particulièrement. C'est celui d'Alien dans Spring Breakers, sorti en 2013. Un rôle pour lequel il a été remarqué par la critique et plusieurs fois primé, et qui reste sans doute à ce jour sa performance la plus stupéfiante et une des plus abouties.

Spring Breakers ©Mars Distribution

Dans Spring Breakers, on suit le périple de trois jeunes filles : Brit (Ashley Benson), Faith (Selena Gomez) et Candy (Vanessa Hudgens). Celles-ci, post-adolescentes désoeuvrées, décident de partir à Saint-Petersburg en Floride pour fêter le Spring Break. Fêtes, alcool, sexe, le programme est connu d'avance. Mais rien ne va se dérouler comme prévu. Ou alors peut-être que si, le programme va être respecté mais dans sa partie la plus triste et la plus dramatique, la plus désabusée. Perçu d'abord comme un teen movie, la faute notamment à une campagne marketing à côté du sujet, Spring Breakers est avant tout la chronique sociale d'une jeunesse américaine décadente et désabusée. Quelque chose qui ressemblerait un peu au cinéma de Larry Clark avec un côté pop et flashy apporté par Harmony Korine.

Alien, aka Russ "Dangeruss" Curry

Pour incarner le danger, le drame, la violence de Spring Breakers, les trois jeunes filles se retrouvent sous l'emprise d'un rappeur et voyou local, Alien, qui va les chaperonner le temps de leur séjour et les exposer au danger. Danger auquel elles vont malheureusement prendre goût. Très remarqué dans ce rôle de psychopathe tout à tour affectueux et très pervers, James Franco s'enlaidit, se couvre de tatouages et transforme sa diction. Harmony Korine est lui-même un artiste total, et à son image James Franco se plonge entièrement dans son personnage pour servir le film. Mais pour créer ce personnage, James Franco n'est pas parti de rien. Au contraire, il s'est inspiré d'une personnalité existante et très proche d'Alien, un individu nommé Russell Allen Curry.

Dangeruss ©Tampa Bay Times

Russell Allen Curry est un rappeur et dealer de St-Petersburg, ville balnéaire de Floride où prend place l'action du film. Un voyou de bas étage, petite figure locale que James Franco a fréquenté avant le tournage pour construire son personnage. Mieux encore, ils travaillent ensemble sur un morceau qu'on entend dans le film et que James Franco a mis en images (ci-dessous) : Hangin With Da Dopeboys. Les cheveux, le "grill", les tatouages, la ressemblance est frappante et finalement assumée puisque "Dangeruss" - son street name - apparaît en tant que figurant dans le film. Notamment dans une séquence qui flirte avec le malaise où les trois jeunes filles entrent dans les locaux d'un gang local.

La réalité plus forte que la fiction

Spring Breakers sort au cinéma en France en mars 2013. Un coup de projecteur fatal sur l'homme qui a inspiré Alien à James Franco ? Peut-être, ou peut-être s'est-il pris les pieds dans le tapis tout seul, puisqu'il est arrêté et incarcéré début novembre 2013 pour possession et vente de marijuana à Pinellas Park, ville voisine de St-Petersburg. Rendu localement célèbre par le film, son arrestation est sur-médiatisée au regard de la réalité des faits, ce qui fait réagir la police de Pinellas Park.

L'arrestation de Curry est un autre exemple que le portrait qu'on en fait dans le film est une pure exagération, puisque Curry n'est qu'un énième dealer de bas niveau. Curry n'est en aucun cas un modèle que quelqu'un pourrait admirer.

Pour les anglophones qui voudraient en découvrir plus sur le personnage, une longue interview de Russell Allen Curry a été publiée dans Complex en février 2013, où ce dernier raconte notamment les journées passées avec James Franco à fumer des joints et lui montrer son lifestyle, si on peut le formuler ainsi...