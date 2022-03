Spy Game, jeu d'espions : Brad Pitt a refusé le premier rôle d'une franchise devenue culte pour tourner avec Robert Redford

Pour tourner "Spy Game", sous la direction de Tony Scott et dans lequel il partage l'affiche avec Robert Redford, une de ses idoles, Brad Pitt a refusé au tout dernier moment le rôle principal d'un autre thriller d'action et d'espionnage. Un film plus modeste que "Spy Game" sur le papier, mais qui va vite devenir le début d'une très grande saga...

Spy Game : la rencontre Robert Redford - Brad Pitt

En 2001, Tony Scott présente son long-métrage Spy Game : Jeu d'espions, thriller d'espionnage qui rassemble le sex-symbol et sensation du moment Brad Pitt et la légende Robert Redford. Dans ce film aux rebondissements multiples, découpé entre le présent et le passé de deux agents de la CIA, Robert Redford incarne Nathan D. Muir, le formateur et le mentor de Tom Bishop, interprété par Brad Pitt. L'enjeu de l'intrigue est simple. En 1991, alors que Tom Bishop s'est embarqué de lui-même dans une mission de sauvetage, il est arrêté et condamné à mort en Chine. Alors que la CIA penche pour l'abandonner à son sort, Nathan D. Muir, à quelques jours de sa retraite, va manoeuvrer dans l'ombre pour le sauver.

Spy Game ©Metropolitan Filmexport

La relation entre Robert Redford/Nathan D. Muir et Brad Pitt/Tom Bishop fait beaucoup de la qualité du film. Et beaucoup y voient un passage symbolique de témoin, entre la légende hollywoodienne qui a tourné dans Les Trois jours du Condor, et celui qui entame alors sa consécration. En effet, après Seven et surtout Fight Club, David Fincher a propulsé Brad Pitt sur le devant de la scène. Et celui-ci ne va plus la quitter.

Le début de son 21e siècle est ainsi très chargé et réussi. Snatch de Guy Ritchie, Le Mexicain de Gore Verbinsky, Spy Game donc et surtout Ocean's Eleven de Steven Soderbergh font de lui une superstar. En réalité, son planning en 2000 est si rempli que Brad Pitt refuse même un certain rôle pour un film d'action. Le rôle d'un personnage voué à devenir culte.

Brad Pitt devait être Jason Bourne

Il s'en est sûrement mordu les doigts. Et il n'a peut-être pas été le seul. En effet, avant que Jason Bourne ne prenne les traits du jeune Matt Damon, des acteurs plus populaires sont approchés pour tenir le rôle de l'assassin amnésique de la CIA dans La Mémoire dans la peau de Doug Liman. On retient ces noms : Russell Crowe, Matthew McConaughey, Sylvester Stallone et Brad Pitt. Surtout, Brad Pitt dit oui, séduit par un synopsis qui promet un film d'action character-driven.

Mais il y a un problème. Brad Pitt est en effet aussi très intéressé par Spy Game. À l'époque Tony Scott a la cote et maîtrise les productions à gros budget. À l'inverse, Doug Liman en est encore lui à ses débuts. Et puis collaborer avec Robert Redford ne se refuse pas. Le conflit de planning est insoluble, et Brad Pitt doit faire un choix...

Jason Bourne (Matt Damon) - La Mémoire dans la peau ©Universal Pictures

Le 24 mai 2000, Brad Pitt annonce donc aux représentants d'Universal Pictures qu'il se retire officiellement du projet La Mémoire dans la peau. Le rôle est proposé le soir-même à Matt Damon. Il était effectivement impossible à l'acteur d'assurer les deux tournages. Celui de La Mémoire dans la peau débutait le 30 octobre 2000 en Europe de l'Ouest et celui de Spy Game le 5 novembre de la même année, essentiellement au Maroc. Autre élément à prendre en compte, le budget de Spy Game étant quasiment le double de celui de La Mémoire dans la peau (115 millions de dollars contre 60 millions), le cachet de Brad Pitt ne devait pas être le même...