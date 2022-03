Spy Game, jeu d'espions : quand Tony Scott payait le tournage d'une séquence de sa poche

Avec les stars Robert Redford et Brad Pitt au casting, plusieurs lieux de tournage et pas mal d'action, le budget de "Spy Game, jeu d'espions" était suivi de très près par ses producteurs. Si bien que pour parvenir à mettre en scène ce qu'il désirait, Tony Scott a dû piocher dans ses fonds personnels.

Tony Scott, génie sous-estimé du cinéma d'action

Des deux frères Scott, Tony a toujours été moins célébré que son frère aîné Ridley. Pourtant, le réalisateur de Top Gun, True Romance et Man on fire, pour ne citer que ceux-là, a livré des blockbusters et des films cultes de premier ordre. Avec 16 longs-métrages, il est devenu un des maîtres de l'action hollywoodienne et a offert notamment à Denzel Washington des rôles mémorables. Disparu en 2012 à l'âge de 68 ans, Tony Scott a laissé au public une très belle filmographie. Et en même temps un vide considérable dans le genre de l'action à gros budget. Il aura tourné avec les plus grands acteurs et actrices de la période 90-2000, dont la paire Robert Redford - Brad Pitt pour le thriller d'espionnage Spy Game, jeu d'espions sorti en 2001.

Spy Game ©Metropolitan Filmexport

Pour ce film, dont le succès a été compliqué par la terrible actualité d'alors - le film sort un mois après les attentats du 11 septembre 2001, Tony Scott a dû lutter pour imposer ses vues. Il a dû composer avec les restrictions budgétaires des studios Universal et jouer de son réseau personnel pour mener à bien le tournage de Spy Game. Très investi dans ses réalisations, il n'a ainsi pas hésité à engager ses finances personnelles pour obtenir ce que les studios lui refusaient.

Quand Tony Scott loue un hélicoptère avec ses propres fonds

Spy Game se déroule à différentes époques et à différents endroits, entraînant les deux agents de la CIA Nathan D. Muir (Robert Redford) et Tom Bishop (Brad Pitt) du Vietnam à Langley aux USA, en passant par Berlin, Le Liban, la Chine... Si les lieux présentés ne sont pas exactement ceux du tournage, il a quand même fallu voyager et installer des sets conséquents. Ce qui explique ainsi en partie l'importance du budget (115 millions de dollars) et les consignes strictes des producteurs à s'y tenir. Les conflits budgétaires n'ont ainsi pas tardé à voir le jour, et tout particulièrement concernant le tournage d'une scène centrale pour l'intrigue.

La scène en question se déroule sur un toit de la ville de Berlin. Elle prend place peu de temps après une mission ordonnée à Tom par Nathan. Cette mission, où Tom a été obligé de sacrifier un homme qu'il devait protéger, crée une tension entre les deux hommes qui va définir la suite de leur relation dans Spy Game. Pour cette scène, un dialogue, Tony Scott voulait une prise de vue aérienne. Ce à quoi les producteurs s'opposaient pour des raisons budgétaires.

Comme raconté dans les bonus du DVD du film, Tony Scott a alors insisté une rallonge pour louer un hélicoptère, ce qui lui a été refusé. Il a donc puisé dans ses fonds personnels pour louer un hélicoptère et tourner cette scène.

Rapporté aussi dans le livre Tony Scott : A Filmmaker on Fire de Larry Taylor, Robert Redford lui-même ne comprenait pas ce choix de mise en scène pour un dialogue entre deux personnages. C'est seulement après avoir vu les rushs qu'il a compris comment cette mise en scène en mouvement symbolisait visuellement le développement de la relation des personnages.

Et achète un immeuble pour le détruire

Autre fait de tournage de Spy Game ayant requis un effort du réalisateur, celui concernant l'explosion massive d'un immeuble lors de la séquence de l'attentat-suicide à Beyrouth. À l'origine, son tournage devrait prendre place à Tel Aviv et Haïfa. Mais les tensions liées au conflit israélo-palestinien ont alors obligé l'équipe à se re-localiser au Maroc, à Casablanca. Là, Tony Scott rencontre des difficultés pour obtenir l'autorisation de mettre en scène une explosion dans un immeuble. Ce n'est qu'au dernier moment que, grâce à ses relations personnelles avec la royauté marocaine, il peut acheter un vieil immeuble et obtenir ainsi l'autorisation de tourner son explosion.

On ne sait pas si cette fois-ci les fonds ont été pris dans l'enveloppe du budget ou si Tony Scott a aussi engagé ses fonds pour cette transaction, mais celle-ci n'aurait en tout cas jamais eu lieu sans son intervention auprès de la famille dirigeante.