Stand by Me : ce drame personnel à l'origine de l'ouvrage de Stephen King et du film

Lorsqu'il découvre "Stand by Me", Stephen King assure à Rob Reiner qu'il s'agit de la meilleure adaptation de l'un de ses ouvrages. Si l'écrivain est bouleversé par le long-métrage, c'est en partie parce qu'il se base sur un triste événement de son passé.

Stand by Me : l'un des plus grands films sur l'amitié

Aux côtés de La Ligne verte et Les Évadés, Stand by Me est l'une des adaptations cinématographiques les plus touchantes de Stephen King. Basé sur le roman court Le Corps figurant dans le recueil Différentes saisons, le long-métrage de Rob Reiner (Misery, Quand Harry rencontre Sally...) se déroule dans l'Oregon, durant l'été 1959.

Stand by Me ©Sony Pictures Entertainment

Alors qu'un adolescent est porté disparu, les jeunes Gordie Lachance (Will Wheaton), Chris Chambers (River Phoenix), Teddy Duchamp (Corey Feldman) et Vern Tessio (Jerry O'Connell) apprennent qu'il serait mort après avoir été heurté par un train. S'imaginant déjà célèbres et faisant la Une des médias, les quatre copains se lancent dans un périple à travers la forêt de Castle Rock pour retrouver le corps. Un voyage risqué au cours duquel leur amitié se renforce et leur innocence s'efface peu à peu.

Stephen King bouleversé par sa première vision du film

Kiefer Sutherland, John Cusack et Richard Dreyfuss complètent la distribution de ce drame que Stephen King considère selon Rob Reiner comme l'une des plus belles transpositions de ses travaux à l'écran. Interrogé par le Chicago Tribune en 1986, le réalisateur assure que l'auteur était bouleversé à la découverte du film :

Nous avons organisé une projection pour Stephen King et à la fin, il était bouleversé. Il s'est absenté pendant une quinzaine de minutes.

Gordie Lachance (Richard Dreyfuss) - Stand by Me ©Sony Pictures Entertainment

À son retour, l'écrivain évoque la part autobiographique du récit avec le cinéaste. Attention, les lignes qui suivent contiennent des spoilers ! À la fin de Stand by Me, le spectateur retrouve l'auteur réputé qu'est devenu Gordie, qui révèle que son meilleur ami Chris est mort en essayant d'interrompre une bagarre, après être devenu avocat. Une conclusion directement inspirée de la vie de Stephen King, comme il l'explique à Rob Reiner :