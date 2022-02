Star Trek 4 : J.J. Abrams officialise le quatrième film

En 2009, J.J. Abrams est chargé par la Paramount de dépoussiérer la saga Star Trek. Ainsi, J.J. Abrams s'entoure d'un casting totalement inédit. Chris Pine devient le nouveau Capitaine Kirk, Zachary Quinto devient le nouveau visage de Spock, tandis que le reste de la distribution se compose notamment de Simon Pegg, Winona Ryder, Karl Urban, Zoe Saldana ou encore d'Eric Bana dans la peau du grand méchant.

Le long-métrage est majoritairement bien reçu et malgré un score un peu timide au box-office (385 millions de dollars de recettes pour un budget de 150 millions), la Paramount décide de se lancer dans une nouvelle saga.

En 2013, J.J. Abrams est de retour derrière la caméra pour Star Trek : Into Darkness. Une suite qui a marqué les esprits notamment pour la prestation remarquable de Benedict Cumberbatch dans la peau de l'antagoniste John Harrison. Enfin, en 2016, J.J. Abrams change de franchise et part vers une galaxie lointaine, très lointaine, l'obligeant à laisser sa place à Justin Lin pour Star Trek : Sans limites.

En trois films, la saga a rapporté plus de 1,2 milliard de dollars de recettes au box-office. Depuis, la Paramount hésite à lancer la production d'un quatrième film, mais les choses semblent enfin évoluer.

Selon un récent rapport de Deadline, la Paramount serait actuellement en train de convaincre Chris Pine et d'autres membres de la distribution de revenir dans Star Trek 4. Le studio aimerait lancer le tournage de ce nouvel opus avant la fin de l'année en se basant sur le scénario de Josh Friedman et Cameron Squires. J.J. Abrams lui-même a confirmé l'information.

Il a précisé qu'il ne serait pas le réalisateur de ce nouveau chapitre mais qu'il officierait en tant que producteur. Matt Shakman (WandaVision) devrait s'occuper de la mise en scène. Selon Première, J.J Abrams a déclaré :

Nous sommes ravis de dire que nous travaillons dur sur un nouveau film Star Trek qui sera tourné d'ici la fin de l'année et qui mettra en vedette notre distribution originale et de nouveaux personnages qui, je pense, seront vraiment amusants et excitants. On va emmener Star Trek vers des territoires que vous n'avez jamais vus auparavant. Nous sommes ravis de ce film, mais nous avons aussi un tas d'autres histoires dont nous discutons... Nous avons hâte que vous voyiez ce que nous préparons.