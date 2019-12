Star Trek : deux films sont en développement

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

On pensait que « Star Trek 4 » était condamné à un triste destin et allait passer à l’as ! Mais ce nouvel opus est finalement en vie avec un réalisateur prêt à s’en occuper. En réalité, ce sont plutôt deux films estampillés Star Trek qui seraient en développement, sans la garantie qu’ils soient liés.

Ça sentait quand même guère bon pour la franchise Star Trek au cinéma, avec beaucoup d’éléments qui allaient dans le même mauvais sens. Le succès modéré (343.4 millions de dollars) du dernier film en date, Sans Limites, ne donnait plus envie à la Paramount de dépenser sans compter pour un autre essai. Les deux acteurs Chris Pine et Chris Hemsworth n’étaient eux pas spécialement partants. Puis, S.J. Clarkson, qui avait accepté de devenir la première femme à réaliser un film de la franchise, a décidé de quitter le navire. On peut dire que ce n’était pas très engageant, jusqu’à ce qu’on apprenne, sans trop s’y attendre, que Noah Hawley avait été engagé pour écrire et mettre en scène ce quatrième opus. Le film est donc sur les rails, avec normalement Chris Pine qui devrait revenir. Comme quoi, rien n’est jamais figé à Hollywood.

Le futur de Star Trek conjointement sur petit et grand écran ?

Un article du Hollywood Reporter sur la fusion entre CBS et Viacom permet d’en apprendre plus sur ce qui nous attend. Ces deux strates s’unissent pour répondre à l’apparition récurrente de nouvelles plateformes de streaming. L’impact se ressentira aussi sur le grand écran puisque la Paramount est affiliée à Viacom et que les plans pour le cinéma se feront avec le studio. D’après Bob Bakish, CEO de ViacomCBS, deux films Star Trek sont actuellement en développement ! On connaît déjà l’identité du premier, nous venons de vous en parler plus haut. Mais en ce qui concerne le second, on peut se demander de quoi il s’agira. Notre premier réflexe est de penser au projet de Quentin Tarantino. Mais on ne sait pas si ce fantasme deviendra un jour réalité. Le réalisateur américain traîne une idée dans un coin de sa tête depuis un moment et voudrait, en dehors de la série de films actuelle, faire quelque chose de plus violent qu’à l’accoutumée.

Cette hypothèse n’est quand même pas très solide parce que ViacomCBS veut accentuer les liens entre ses séries et le cinéma, comme dans un univers étendu. On imagine donc que cet autre film pourrait être lié à un programme TV et, en particulier, à Discovery. Star Trek 4 pourrait aussi contenir des liens avec ce qu’on trouve sur le petit écran. À moins qu’il faille interpréter les propos de Bob Bakish d’une façon encore plus large en comprenant que deux nouveaux films liés aux séries sont en développement, et que Star Trek 4 sera à part…