Star Trek : le prochain film sera un reboot

La franchise "Star Trek" avait fait un retour triomphant dans les salles obscures avec le reboot initié par J.J. Abrams. Après trois films, la donne est différente et la Paramount tâtonne. Le prochain épisode ne devrait pas être une suite, comme on l'attendait, mais un autre reboot.

Le casse-tête Star Trek 4

On doit l'avouer. On ne sait plus exactement quoi attendre de la part de la Paramount en ce qui concerne Star Trek au cinéma. Le renouveau de 2009 faisait sacrément plaisir à voir, tout comme sa suite Into Darkness. Un troisième opus voit ensuite le jour, avec Justin Lin qui prend la place de J.J. Abrams à la réalisation. Sans Limites ne réalise pas un score satisfaisant au box-office, cumulant 343,4 millions de dollars au box-office pour un budget de 185 millions. Le studio freine des quatre fers au moment d'envisager un autre film, voyant que l'intérêt du public se délite. S.J. Clarkson est annoncée pendant un moment à la réalisation d'un nouvel essai, ce qui en faisait la première femme à avoir l'honneur de s'occuper d'un morceau de la franchise. Il n'en sera rien puisqu'elle laissera tomber quelques mois après. Derrière, c'est Noah Hawley qui accepte de prendre le poste.

Le prochain Star Trek part sur de nouvelles bases

D'après le réalisateur et scénariste, un script est effectivement prêt. Mais si vous n'entendez pas plus parler du projet, c'est parce que la Paramount l'a placé en stand-by. Pour des raisons qu'on ignore. Ne sont-ils pas sûrs de la direction qui va être prise ? Ont-ils des doutes sur la capacité de la marque Star Trek à continuer de fédérer dans les salles ? Que ce soit ça ou autre chose, c'est la même en résumé car rien n'avance. Si la réflexion se veut aussi longue, c'est peut-être parce que le prochain film envisage de ne pas prolonger l'élan des trois précédents et de lancer une autre dynamique ! Noah Hawley s'est entretenu avec Variety et donne des nouvelles du scénario qu'il a imaginé. On aurait pu s'attendre à une suite, au fameux Star Trek 4, mais c'est en réalité vers un autre reboot que l'on se dirige !

Nous ne faisons rien avec Kirk et avec Picard. C'est un nouveau départ dans la veine de ce que nous avons fait avec Fargo.

Cette prise de risque explique probablement la patience dont fait preuve la Paramount, pour ne pas se précipiter à lancer quelque chose qui peut trop désarçonner le public. Se priver de deux personnages aussi importants dans l'univers n'est pas un geste minime. Dans le cas de Kirk, c'est la solution pour se séparer de Chris Pine, dont les demandes salariales seraient au-dessus de ce que veut investir le studio.

On peut néanmoins penser que certaines incarnations seront toujours utilisées, en particulier le Spock de Zachary Quinto. À voir jusqu'où ce fameux renouveau va aller et si un "recasting" partiel ou intégral sera effectué.

Comme il l'indique, la démarche de Noah Hawley se rapproche de ce qu'il a fait avec la série Fargo, qui reprend les codes spirituels de l'univers du film des frères Coen, pour se trouver sa propre identité. Cette réinterprétation a fait ses preuves et on se dit que le garçon est bien placé pour essayer d'instaurer un processus équivalent avec Star Trek. Ça ne sera pas forcément simple, avec des fans très attentifs à ce qu'on fait avec leur franchise adorée. Pour la Paramount, qui veut moins investir pour ne pas connaître les mêmes déboires financiers que sur Sans Limites, la case reboot est la plus adéquate.