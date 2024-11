Star Wars 10, 11 et 12 en préparation ? Cette nouvelle ne va pas plaire à tout le monde

Après des années d'attente sur grand écran, Star Wars semble prêt à renouer avec le cinéma ! Selon le média Deadline, Lucasfilm plancherait sur une nouvelle trilogie pour élargir l’univers de la saga galactique. Un scénariste qui ne fait pas l'unanimité a déjà été embauché.

Star Wars : une nouvelle trilogie en préparation

Depuis 2019 et L’Ascension de Skywalker, les aventures Star Wars se sont principalement concentrées sur le petit écran via Disney+. Des séries comme The Mandalorian, Andor et Ahsoka ont permis d’explorer des époques et des personnages nouveaux. Mais la saga n’a jamais vraiment quitté les esprits, et Lucasfilm a régulièrement évoqué des projets pour le cinéma. Lors de la Star Wars Celebration 2023, trois nouveaux films ont été annoncés, chacun ancré dans des périodes inédites de l’univers Star Wars, avec des réalisateurs prometteurs aux commandes comme Sharmeen Obaid-Chinoy et James Mangold.

Or, selon Deadline, Lucasfilm aurait d’autres plans encore plus ambitieux : une trilogie complète, potentiellement composée des épisodes 10, 11 et 12. Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, aurait même fait appel à Simon Kinberg, créateur de Star Wars Rebels, pour superviser le projet. Si les détails restent flous, certains pensent que cette nouvelle trilogie pourrait s’intégrer directement à l’histoire de la saga Skywalker, tandis que d’autres estiment qu’elle se déroulera dans un coin totalement inédit de la galaxie.

Une stratégie en constante évolution

La stratégie de Lucasfilm et Disney n’a pas toujours été sans embûches. Si la série The Mandalorian a largement rallié les fans, d’autres productions, notamment les nouvelles aventures de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, ont divisé le public. Avec de nombreux projets en attente, voire annulés (le film de Kevin Feige, la trilogie de Benioff et Weiss), l’avenir cinématographique de Star Wars a semblé, ces dernières années, complexe et parfois incertain.

Cependant, le succès financier de la franchise reste indéniable : la dernière trilogie, bien que controversée, a rapporté plus de 4,3 milliards de dollars. Face aux récentes difficultés de Disney au box-office, relancer Star Wars en salles est une priorité. La marque est forte, et Lucasfilm semble prêt à remettre les bouchées doubles pour offrir aux fans de nouvelles aventures épiques, sans doute avec l’annonce officielle prévue pour la prochaine Star Wars Celebration en 2025.

L’enjeu est de taille pour Lucasfilm, qui tente de trouver le juste équilibre entre les attentes des fans de longue date et l’innovation nécessaire pour élargir son audience. Après les succès en demi-teinte de certaines séries, cette nouvelle trilogie pourrait bien marquer un renouveau pour la franchise et la ramener à son statut de blockbuster incontournable.