Star Wars 10 : l’intrigue aurait fuité (et les fans sont déçus)

Alors que Disney a décidé de proposer un dixième "Star Wars", le synopsis du film aurait été mis en ligne. Et de nombreux fans l’ont critiqué après l’avoir découvert.

Star Wars 10 se prépare

Cela fait maintenant quatre ans que Star Wars : L’Ascension de Skywalker est sorti en salles. Le neuvième épisode de la célèbre saga est venu conclure la trilogie pilotée par Disney depuis le rachat de Lucasfilm par le célèbre studio, en 2012. Rey y affrontait l’Empereur Palpatine afin de mettre fin au Dernier Ordre et de donner la victoire finale à la Résistance.

Rey (Daisy Ridley) - Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker ©Walt Disney Studios Motion Pictures

L’Ascension de Skywalker a reçu beaucoup de critiques négatives sa sortie. Dans l’ensemble, la trilogie proposée par Disney a été très loin de convaincre la majorité des fans de la saga. Pourtant, un peu à la surprise générale, le studio aux grandes oreilles a annoncé en avril dernier qu’un dixième Star Wars centré sur Rey était en préparation. Toujours porté par Daisy Ridley, il sera réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy et écrit par Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders. Et le synopsis de ce nouveau long-métrage aurait déjà fuité sur internet.

Rey nouvelle mentor ?

Depuis l’annonce officielle du projet, on savait déjà que Star Wars 10 se situerait quinze ans après les événements de L’Ascension de Skywalker. Désormais, comme rapporté par World of Reel, Production Weekly assure que ce nouveau film s’intitulera New Jedi Order. La revue, qui recense les tournages des différentes productions d’Hollywood, assure également que son tournage débutera en avril 2024. Et que le long-métrage sortira le 22 mai 2026 aux États-Unis. Et cette même revue partage son supposé synopsis :

Le film raconte les efforts de Rey pour restaurer l’Ordre Jedi. Elle y assure le rôle de mentor pour deux jeunes étudiants prometteurs – un garçon et une fille. En même temps que leur entraînement avance, il devient évident que la fille possède des capacités extraordinaires, et qu’elle est destinée à devenir la future leader.

Après avoir lu ce synopsis, beaucoup de fans l’ont critiqué. Selon eux, Star Wars 10 ne proposera pas grand-chose de nouveau dans l’univers créé par George Lucas. Car l’histoire annoncée par ce petit résumé rassemble des éléments déjà vus dans la saga. Les mêmes remarques avaient d’ailleurs été faites sur Le Réveil de la Force et L’Ascension de Skywalker. Il faudra sans doute offrir quelque chose de plus original pour espérer plaire à la majorité des fans.

Des informations à prendre avec précaution

Il convient toutefois de se montrer prudent sur la véracité du synopsis mis en ligne. Production Weekly est plutôt considérée comme une source fiable. Mais Gizmodo assure que le titre du film, sa date de sortie et le synopsis partagés ne sont cette fois pas authentiques. Une source de Lucasfilm aurait confié au média que seule la partie sur Rey qui tente de reconstruire l’Ordre Jedi est vraie.

On peut donc au moins supposer que Rey essaiera bel et bien de former une nouvelle génération de Jedi. Pour le reste, il faudra attendre des informations officielles afin d’être fixés sur la nouvelle histoire. En tout cas, comme également annoncé en avril dernier, Disney prépare deux autres films prenant place dans l’univers Star Wars. James Mangold réalisera un long-métrage dont l’action se déroulera 25 000 ans dans le passé. Il s'intéressera au premier Jedi de l’Histoire. Et Dave Filoni, bien connu des fans des séries Star Wars, signera un film se déroulant pendant la Nouvelle République.