Star Wars 8 : Rian Johnson explique pourquoi il n'a pas gardé cette scène dans Les Derniers Jedi

Le réalisateur Rian Johnson a révélé pourquoi il avait coupé une scène de l’entraînement de Rey dans « Star Wars : Les Derniers Jedi ». Une séquence disponible dans les bonus des Blu-ray et DVD.

Sorti en décembre 2017, Les Derniers Jedi a énormément divisé les fans de la franchise. Il s'agit même de l'épisode qui a le plus scindé en deux les spectateurs, entre ses protecteurs et ses détracteurs tout aussi virulents. Dans tous les cas, le film de Rian Johnson a cartonné au box-office avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes. Aujourd'hui, le cinéaste revient sur une scène coupée du film.

« C'était une coupe difficile mais finalement nécessaire »

Retour en 2017, quand Rey, interprétée par Daisy Ridley, trouve Luke Skywalker sur la planète Ahch-To. L’éminent Jedi, toujours interprété par Mark Hamill, vit sur une île en ermite. Rey va à sa rencontre pour lui demander de l'entraîner. Après avoir initialement refusé, le maître Jedi se ravise et décide d'apporter son enseignement à la jeune guerrière.

Deux grosses séquences d'entraînement son proposées dans le film, pendant lesquelles Luke partage son savoir et son expérience. Mais il y avait une troisième scène dans le montage initial. Interrogé sur Twitter à propos de cette scène coupée, Rian Johnson a expliqué pourquoi il ne l'a pas conservée.

Principalement pour le rythme, et parce que ça semblait un peu répétitif, à un moment du film où nous voulions accélérer les choses et commencer l'escalade vers le final. J'adore cette scène, c'était une coupe difficile (mais finalement nécessaire).

La scène en question se déroule de nuit, toujours sur la petite île de Luke. Ce dernier met en scène une attaque d'intrus qui s'en prennent aux gardiens de l'île. Il insiste sur le fait qu'un vrai Jedi n'interviendrait pas, car il irait à l'encontre de l'équilibre de la Force. Cependant, Rey se précipite au secours des créatures autochtones. Quand elle arrive à leur portée, elle découvre la machination : ils sont simplement en train de faire la fête avec Chewbacca et R2-D2. Découvrez ci-dessous la scène en question et le commentaire de Rian Johnson :