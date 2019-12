Star Wars 9 : à qui appartiennent les voix que Rey entend à la fin du film ?

Vous avez aimé ? Partagez :

En salle depuis mercredi « L’Ascension de Skywalker » est la grande conclusion de plus de quarante ans de franchise Star Wars. Une des séquences finales du film propose de nombreux caméos vocaux. Voici toutes les voix que Rey entend. Attention SPOILERS pour ceux qui n’ont pas encore vu le long métrage.

Pour rappel, cet article comprend des SPOILERS sur la fin de Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Vous êtes encore là ? C’est bon ? La scène en question survient à la fin du film de J.J. Abrams. Rey affronte le puissant Palpatine, et est dos au mur, pratiquement battue. Pourtant, elle va trouver des dernières forces pour mener à bien son combat. Des dernières forces qui surviennent grâce aux encouragements vocaux de nombreux Jedi qu’elle entend dans sa tête.

« Mille générations de Jedi vivent en toi »

Rey, pratiquement vaincue, observe depuis le sol d’Exegol ses amis de la résistance se faire électrocuter par Palpatine. Dans son dernier souffle elle crée une connexion avec tous les Jedi disparus. C’est alors que raisonnent de nombreuses voix dans sa tête. Si celles de Luke et Yoda sont facilement reconnaissables, d’autres sont plus mystérieuses. Avez-vous identifié tous ces caméos vocaux ?

Pratiquement tous les Jedi des précédents films viennent apporter leur soutien à Rey. Issus de la prélogie il y a notamment les voix de Yoda, Mace Windu (Samuel L. Jackson), Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) et Luminara Unduli qui retentissent. Si cette liste est très imposante, Luminara Unduli demeure moins célèbre que ses homologues masculins. Elle apparaît assez brièvement lors de la bataille finale de L’Attaque des Clones, sous les traits de Mary Oyaya. Cependant, le personnage a davantage d’importance dans la série Clone Wars, où elle est doublée par Olivia D’Abo, qui revient derrière le personnage à l’occasion de L’Ascension de Skywalker.

Les plus attentifs auront également reconnu Alec Guinness, qui incarnait Obi-Wan dans la trilogie originale. Bien évidemment Mark Hamill est également dans la tête de Rey. Mais les véritables fans auront décelé d’autres voix, plus méconnues. Si vous êtes public de la série Clone Wars, les voix de Ahsoka Tano, de Aayla Secura, de Adi Gallia et de Kanan Jarrus s’élèvent également.

Ahsoka Tano est l’apprentie d’Anakin Skywalker. Elle est originaire de la planète Shili et devient Padawan au début de la Guerre des Clones. Elle quitte par la suite l’ordre Jedi et rejoint la résistance pendant la création de l’Empire. Ahsoka Tano perdra par la suite un duel face à son ancien maître alors devenu Dark Vador. Elle est créée en 2008 par George Lucas lui-même. Elle est doublée par Ashley Eckstein.

Aayla Secura apparaît le temps de la prélogie. Originaire de la planète Ryloth elle est formée dès l’enfance à l’art Jedi. Le personnage, interprété par Amy Allen apparaît dans L’Attaque des Clones et dans La Revanche des Sith où elle trouve la mort lors de l’Ordre 66. Dans L’Ascension de Skywalker c’est Jennifer Hale qui prête sa voix à l’apparition vocale.

Adi Gallia est une jeune Jedi native de Corellia. Elle apparaît elle aussi dans L’Attaque des Clones puisqu’elle fait partie de l’équipe de Mace Windu envoyée pour sauver Obi-Wan, Anakin et Padmé des mains de Dooku. Elle fut l’une des rares Jedi à avoir survécu au massacre de Géonosis. Sa mort survient dans Clone Wars alors qu’elle accompagne Obi-Wan lors d’une mission contre Dark Maul et son frère Savage Opress. Dans les films de George Lucas elle est interprétée par Gin Clarke, mais elle est par la suite doublée par Angelique Perrin dans la série animée. C’est sa voix que l’on entend dans L’Ascension de Skywalker.



Enfin, Kanan Jarrus est un humain sensible à la force qui survit à l’Ordre 66 grâce au sacrifice de son maître Depa Billada. Devenu fugitif, il rencontre un contrebandier qui lui apprend la survie. Il troque alors le sabre laser pour le blaster. Plus tard il rencontre un jeune homme également sensible à la force. Il décide alors de reprendre sa voie de Jedi pour le former. Il apparaît notamment dans Star Wars Rebels doublé par Freddie Prinze Jr.

Finalement cette séquence de L’Ascension de Skywalker réunit un nombre imposant de Jedi. Une succession de caméos vocaux impressionnante, qui saura aisément parler aux aficionados de l’univers Star Wars. Une scène pleine d’émotions, représentative d’un héritage mythique, qui prend ici tout son sens. Bravo à J.J. Abrams pour l’idée et surtout pour l’hommage.

L’Ascension de Skywalker est en salle depuis mercredi 18 décembre. Le long métrage a déjà récolté plus de 373 millions de dollars de recettes à travers le monde.