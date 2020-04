Star Wars 9 : ce personnage phare a failli mourir

Le magazine anglais Empire s’est entretenu avec les personnes qui ont donné vie à Babu Frik dans "Star Wars : L’Ascension de Skywalker". L’une d’entre elles a révélé que le personnage devait initialement mourir dans le film de J.J. Abrams mais que Steven Spielberg l'avait peut-être sauvé...

Alors que Star Wars 9 a de nouveau divisé les fans à sa sortie, comme les deux derniers épisodes de la saga Skywalker avant lui, quelques éléments du film ont été bien reçus par la grande majorité d’entre eux. Parmi ceux-là, le personnage de Babu Frik a en général séduit le public. Mais le destin de la petite créature aurait pu être bien différent, puisqu’il devait initialement mourir au cours du long-métrage.

Le magazine anglais Empire a interviewé ceux chargés de donner vie à Babu Frik dans L’Ascension de Skywalker. Ainsi, le superviseur des effets visuels Neal Scanlan, le concept artist Ivan Manzella et l’actrice Shirley Henderson ont décrit le processus de création de Babu, et ont livrés quelques anecdotes sur son développement dans l’histoire. Et il s’avère que le personnage devait à l’origine connaître un autre destin.

Spielberg aurait sauvé Babu Frik de la mort dans Star Wars 9

L’un d’eux a ainsi révélé au magazine que Babu n’a pas seulement séduit le public à la sortie du film, mais aussi un des plus grands réalisateurs de sa génération bien avant cela. Ainsi que l’a raconté Scanlan à Empire, J.J. Abrams aurait organisé une projection en avant-première pour nul autre que Steven Spielberg. Et, en découvrant le film à ce moment, qui n’était pas encore la version finale que l’on a vu dans les salles, l’une des réactions du cinéaste a été de demander à Abrams ce qui était arrivé à Babu.

Appuyant le récit de Scanlan, Manzella a expliqué que dans la version montrée à Spielberg, le personnage mourait en effet lors de l’explosion de la planète Kijimi, sur laquelle il vit quand les héros viennent demander son aide. Mais, que ce soit grâce à la question de Spielberg ou non, Abrams a finalement décidé de changer le sort du personnage.

De nouvelles séquences ont alors été tournées. Et, au lieu de mourir sur Kijimi, Babu est ainsi sauvé dans la dernière version du film, et apparaît dans le vaisseau de Zorii lors de la bataille finale. Même Henderson, qui prêtait sa voix à Babu et articulait sa bouche en direct sur le plateau pendant les prises, a été surprise de revoir le personnage à la fin du long-métrage.

Quoi qu’il en soit, étant donné le succès qu’a rencontré le personnage à la sortie du film, la décision d’Abrams de ne pas le tuer et le faire réapparaître à la fin du film a été payante. Si Spielberg est bel et bien le responsable de ce changement, les fans peuvent le remercier.