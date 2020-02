Vous avez aimé ? Partagez :

Disparue après le tournage des « Derniers Jedi », Carrie Fisher a laissé la communauté Star Wars orpheline de sa Princesse Leia, le rôle qui a fait toute sa gloire. Son décès n’a pas empêché d’utiliser son personnage dans « L’Ascension de Skywalker ». Une vidéo sur les effets visuels nous permet de voir comment l’actrice a été incorporée dans le film.

Un an après la sortie du Réveil de la Force, le septième film de la saga Star Wars dans lequel elle signait son retour, Carrie Fisher nous quitte, âgée de 60 ans. Ce 27 décembre 2016 a fait du mal à de nombreux fans. L’actrice avait eu le temps de tourner ce qui était nécessaire pour Les Derniers Jedi, mais sa disparition impliqua des modifications pour la suite et pour le final. Luke et Han Solo laissant leur place, Leia devait accompagner la Résistance tout du long de cette nouvelle trilogie. La technologie étant magique, le personnage a pu être utilisé dans le scénario de L’Ascension de Skywalker. Il n’était pas question d’avoir recourt à une doublure numérique (un procédé employé sur Rogue One pour ramener à la vie Peter Cushing). Alors, il fallait tricher, trouver une astuce.

ILM nous dévoile une (petite) partie de son travail sur Star Wars 9

Dans une vidéo diffusée par ILM, nous découvrons les coulisses de plusieurs effets visuels de ce Star Wars. Les premières secondes sont consacrées à Leia et au travail fourni pour lui assurer une présence à l’écran. En se servant de rushs inutilisés de l’actrice, son visage et ses mouvements ont été préservés, puis des retouches à la marge ont été effectuées pour modifier sa coiffure ainsi que son costume. Les scénaristes ne pouvaient ainsi pas faire n’importe quoi et devaient écrire des scènes qui correspondaient aux images existantes. On voit très bien dans la vidéo que ce qu’elle fait sur le tournage des Derniers Jedi est très proche de ce qu’on lui fait faire artificiellement dans L’Ascension de Skywalker. Quant au passage avec Luke et Leia, plus jeunes, il a fallu utiliser des images de la première trilogie Star Wars pour garder leur visage de l’époque. C’est pour cette scène que Billie Lourd, la fille de Carre Fisher, a joué la doublure.

Ces astuces dévoilées, on peut ensuite se plonger dans les trucages d’autres séquences de Star Wars 9. Quatre minutes qui montrent à quel point les effets visuels permettent de vous sauver dans plusieurs situations. Autant pour mettre en scène des passages spectaculaire que pour donner vie à un être non-humain ou pour, plus simplement, ajouter quelques traces de blessure ainsi qu’une visière sur le visage de Rey. Si vous aimez les vidéos dans le genre, la chaîne Youtube d’ILMVFX est une mine d’or à explorer !