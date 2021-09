Star Wars 9 : découvrez un nouveau concept art de Dark Rey

Un nouveau concept art de « Star Wars : L'Ascension de Skywalker », le dernier opus de la postlogie, vient de sortir sur le net. Il donne un nouvel aperçu de ce qu'aurait pu être Dark Rey à l'écran.

Star Wars - L'Ascension de Skywalker : grosse déception pour les fans

En 2019, le cinéaste J.J. Abrams a été chargé de conclure la postlogie de Star Wars avec un neuvième opus : L'Ascension de Skywalker. Toujours porté par Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac ou encore John Boyega, le film a globalement déçu les fans. Symptomatique d'une trilogie inégale, ce troisième volet devait tenter de recoller tous les wagons éparpillés au cours de la franchise. Critiques professionnelles comme amatrices se sont accordées pour dire que ce neuvième opus était une déception. Cependant, le long-métrage a été un carton au box-office avec plus d'1 milliard de dollars de recettes.

Un nouvel aperçu de Dark Rey

Récemment, de nouveaux concept arts de Star Wars : L'Ascension de Skywalker sont sortis sur le net. Parmi eux, il y en a un qui concerne Dark Rey. Partagé par l'artiste Adam Brockbank, cette superbe image offre une autre approche de Dark Rey, plus stylisée, plus originale, mais également plus lumineuse. Un aperçu étonnant d'un personnage que les fans ont à peine entrevu dans le film de J.J. Abrams.

En effet, dès la bande-annonce du métrage, J.J. Abrams a teasé l'apparition ou la transformation de son héroïne en Dark Rey. Pour autant, il n'en fut rien, et Dark Rey n'apparaît que le temps d'une très courte séquence où la protagoniste a affaire à une vision de la Force. Elle se retrouve face à une version démoniaque de sa personnalité, comme Luke avant elle.

Dark Rey (Daisy Ridley) - Star Wars IX : L'Ascension de Skywalker ©LucasFilm / Disney

Ce nouveau concept est différent du rendu final dans le film. Au lieu du noir traditionnel des costumes Sith, cette version de Rey porte du blanc et semble se tenir au dessus de Coruscant, en cendres. Il s'agit d'une vision intéressante du côté obscur, qui détonne par rapport à sa représentation habituelle, le blanc étant généralement associé aux Jedi.