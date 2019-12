Star Wars 9 : Ian McDiarmid (Palpatine) se confie sur ce retour inattendu

Ian McDiarmid, interprète l’Empereur Palpatine depuis L’Empire Contre-Attaque, a déjà repris le rôle une première fois à l’occasion de la prélogie. J.J. Abrams décide de le faire revenir une dernière fois pour L’Ascension de Skywalker. L’acteur raconte comment le cinéaste lui a proposé de revenir.

Dans une interview enregistrée pendant le tournage de L’Ascension de Skywalker, Ian McDiarmid affirme que revenir 14 ans après La Revanche des Sith est « très inattendu » :

Ce fut une surprise totale. Il y a environ un an, j’ai reçu un e-mail de JJ disant : « Quand êtes-vous disponible pour vous appeler ? » J’ai donc renvoyé un mail disant « Je suis disponible à telle heure, voici le numéro de téléphone où me joindre. ». Et puis il m’a appelé et m’a tout de suite dit : « Nous pensons ramener l’Empereur. Comment vous sentez-vous ? » Alors je me suis contrôlé et j’ai dit que ça avait l’air d’être une bonne idée. J’ai dit que c’était merveilleux. Il m’a répondu : « Nous pensons à le ramener, parce que ce serait génial de boucler les neuf épisodes comme nous avons commencé. Avec le côté obscur. C’est là que tout a commencé. ».