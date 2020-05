Star Wars 9 : la mort de [SPOILER] aurait pu être différente

Revenir sur le cas du dernier Star Wars, c'est encore une fois se dire que le gâchis a été immense et qu'il y avait mieux à faire. Le scénario de Colin Trevorrow comportait beaucoup de différences et offrait une mort beaucoup plus sombre pour l'un des personnages.

Soldat dévoué au Premier Ordre, le Général Hux n'a pas survécu lors de la conclusion à la dernière trilogie. Dans L'Ascension de Skywalker, il s'est secrètement rebellé contre Kylo Ren. Avant que J.J. Abrams ne prenne les commandes de ce Star Wars, Colin Trevorrow avait signé un script prometteur dans lequel ce personnage était voué à une autre mort, beaucoup plus sombre. Le réalisateur et scénariste, que l'on attend maintenant au tournage pour Jurassic World : Dominion, a livré sa vision de la mort du personnage incarné par Domhnall Gleeson. Hux se rendait dans sa chambre et s'emparait d'un sabre laser violet pour s'empaler lui-même, alors que dehors, le Premier Ordre était au cœur d'une bataille pouvant mener à sa chute :

Hux s'agenouille, le sabre rougeoyant qui dépasse de sa poitrine tandis que les navires du Premier Ordre s'enfoncent dans la fumée et tirent à l'extérieur.

Une mise à mort plus graphique, qui ne serait certainement pas passée aux yeux de Disney. Au lieu de ça, Hux se fait tuer par le Général Pryde quand ce dernier découvre qu'il est l'espion qui a aidé la Résistance. Le personnage a certes gagné en complexité par ce geste qui l'éloigne du camp des méchants mais il aura encore plus gagné en épaisseur avec ce suicide.

Une meilleure fin pour Hux

Une nouvelle différence avec le Star Wars qu'on a eu dans les salles, pour des regrets supplémentaires. Chez Colin Trevorrow, Hux devenait une sorte de samuraï, ce qui disait long sur son code d'honneur et ses véritables intentions par rapport au Premier Ordre. Mais comme on a pu le souligner plus haut, si l'idée est belle sur le papier, avec un plan qu'on imagine iconique, la firme de Mickey veut faire du blockbuster familial. Est-ce que cette idée n'aurait pas été trop violente ?

Mais étant donné qu'on a eu un Palpatine zombifié, ce bref écart de noirceur supplémentaire aurait pu passer. Ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Star Wars 9 restera pour toujours un film décevant, avec l'ombre de la légende Duel of the Fates qui planera sur sa tête.