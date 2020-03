Star Wars 9: la vérité sur Palpatine dévoilée

Vous avez aimé ? Partagez :

Le roman « L’Ascension de Skywalker », qui fait suite au film de J.J. Abrams, apporte des précisions quant à la manière dont Palpatine est encore en vie après les événements du « Retour du Jedi ».

Le retour inattendu de Palpatine dans L’Ascension de Skywalker, annoncé dès la promotion du film, avait laissé les fans libres de spéculer sur la façon dont l’empereur Sith était parvenu à rester en vie suite au dénouement de l’épisode VI. Espérant trouver une réponse dans le long-métrage de J. J. Abrams, ils n’avaient pu que constater que le neuvième et dernier film sur la dynastie Skywalker n’apportait en fait aucune réponse précise à la question.

Mais, comme c’est régulièrement le cas dans l’univers Star Wars, le livre L’Ascension de Skywalker apporte plus de précisions que le film. Les livres ont été utilisés plusieurs fois par le passé pour expliquer plus en profondeur des passages que les long-métrages n’avaient fait qu’aborder.

Dans ce cas, l’adaptation à l’écrit du film de J. J. Abrams sorti en fin d’année dernière s’intéresse de plus près au secret de Palpatine pour être resté en vie toutes ces années, surtout après avoir subi le sort que l’on connaît dans Le Retour du Jedi. Alors que le livre L’Ascension de Skywalker ne sortira que le 17 mars prochain, des exemplaires ont été vendus en avance et certains passages lèvent le voile sur la question.

Le Palpatine de l’épisode IX était bien un clone

Alors que dans le film d’Abrams, le seigneur Sith, toujours interprété par Ian McDiarmid, n’expliquait que brièvement que « le côté obscur de la Force est un chemin vers de nombreuses capacités que beaucoup considéreraient non naturelles », le livre révèle que le Palpatine vu à l’écran n’était en fait qu’un clone du véritable empereur. L’esprit de l’ancien maître de Dark Vador a été transféré à un clone, aidé d’une machine. Celle-ci, dont l’utilité n’était pas non plus expliquée dans le film, sert à aider le corps de substitution, trop faible tout seul, à encaisser le pouvoir du côté obscur.

Dans l’univers Star Wars, plus le côté obscur est puissant chez un Sith, plus les séquelles sont visibles sur son corps. Étant donné que Palpatine est le plus puissant de tous les Sith, il semble donc logique qu’un simple clone ne pourrait pas supporter son pouvoir. Mais alors que ce corps de substitution a préservé son esprit pendant toutes ces années, le poids de son pouvoir se fait de plus en plus lourd. C’est la raison pour laquelle il lui faut un nouvel hôte, qu’il recherche en la personne de Rey.

La théorie du clone, déjà avancée par des fans, est donc confirmée par le livre écrit par Rae Carson. Qui sait, à sa sortie officielle, on découvrira peut-être d’autres réponses à des questions restées en suspens dans le film d’Abrams.