Star Wars 9 : l'acteur Anthony Daniels révèle que C-3PO devait avoir un plus grand rôle

La dernière trilogie « Star Wars » divise énormément les fans. Trois épisodes contestés, qui auraient pu être bien différents comme en témoigne Anthony Daniels, l'interprète de C-3PO, qui affirme que son personnage devait avoir plus d'importance dans « L'Ascension de Skywalker ».

C-3PO est un personnage inoubliable de l'univers Star Wars. Introduit dès Un Nouvel Espoir, ce droïde culte est présent dans tous les épisodes de la saga (sans compter les spin-off). Depuis le tout début, c'est Anthony Daniels qui campe le personnage. L'acteur en a fait du chemin dans cette carcasse dorée, et il se peut que L'Ascension de Skywalker soit sa dernière apparition. Il revient sur ce film, dans lequel son personnage devait initialement davantage apparaître.

Une double dose de C-3PO ?

La nouvelle trilogie Star Wars a souvent été critiquée pour la manière dont elle traitait les personnages des films originaux. R2-D2 et C-3PO étaient par exemple souvent exclus des intrigues. Pourtant, à la base, C-3PO devait beaucoup plus apparaître dans L'Ascension de Skywalker.

Lors d'une interview avec IGN, le légendaire acteur de Star Wars a déclaré que ses apparitions devaient être beaucoup plus nombreuses et son développement plus approfondi dans le dernier opus en date de la saga :

Il y avait énormément de montage à faire après le tournage. Le rôle de C-3PO était beaucoup plus large que ce qui a été conservé. Mais forcément, les subtilités ont été effacées dans ce film. Car il propose tellement de choses, c'est presque deux films en un. J'étais un peu triste quand même, de ne pas voir mon personnage davantage développé, notamment dans sa relation avec Poe, joué par le merveilleux Oscar Isaac. C'était drôle et doux, parce que Poe était toujours un peu irrité par C-3PO, mais d'une manière agréable.

Sans en dévoiler davantage, l'acteur regrette cependant que son personnage n'ait pas plus d'importance dans le film de J.J. Abrams. Sa relation avec Poe est en effet abordée, sans être pour autant approfondie. De même que le passage où le droïde perd la mémoire, à peine effleuré, au grand dam des fans.

Cependant, Anthony Daniels s'est également montré très reconnaissant envers J.J. Abrams. Il félicite le réalisateur, et son scénariste Chris Terrio, d'avoir encore donné à son personnage « quelque chose de valable » à faire pour sa dernière apparition...