Star Wars 9 : le scénario de Colin Trevorrow dévoilé ?

La production de « Star Wars 9 » a été mouvementée avec, on le sait, un scénario initial qui a dû être réécrit par J.J. Abrams. Une première histoire imaginée par Colin Trevorrow qu’on ne verra jamais sur grand écran. Une nouvelle fuite permettrait néanmoins de découvrir ce scénario et les grandes différences avec le produit final.

En décembre dernier, quelques jours avant la sortie dans les salles de Star Wars 9, des informations sur l’histoire imaginée par Colin Trevorrow – avant son départ de la production – fuitaient sur la toile. Des éléments rapidement démentis sur Twitter par le principal intéressé qui expliquait qu’aucune ligne du scénario dévoilé ne pouvait lui être attribué ou à son collaborateur Derek Connolly.

Après coup, Making Star Wars a corrigé l’information en indiquant que ce script était en réalité une version de Jack Thorne, venu à la base pour relire le scénario de Trevorrow et Connolly. Sauf qu’à la suite de sa venue, le duo quittait le projet. Et la suite, on la connaît : J.J. Abrams est appelé en renfort avec Chris Terrio pour réécrire en urgence toute l’histoire.

La version très différente de Colin Trevorrow pour Star Wars 9

Colin Trevorrow pensait donc être tranquille. Sauf que voilà qu’une nouvelle fuite, en provenance de Reddit (et relayée par The Playlist) nous permet de découvrir, a priori, ce que le réalisateur de Jurassic World avait prévu. Tout est parti d’une vidéo mise en ligne sur Youtube par le réalisateur Robert Meyer Burnett. Celui-ci y explique disposer d’un scénario de Trevorrow et Connolly datant du 16 décembre 2016. Etant donné que les principaux intéressés ne se sont pas encore exprimés dessus, on prendra cette information avec des pincettes.

Néanmoins, en se basant sur cette fuite, on peut voir que Trevorrow avait imaginé quelque chose de bien différent pour Star Wars 9.

L’emprise du Premier Ordre s’est étendue jusqu’aux confins de la galaxie. Seules quelques planètes restent inoccupées. Les actes de trahison sont passibles de la peine de mort. Déterminé à étouffer une agitation croissante, le Leader Suprême Kylo Ren a réduit au silence toutes les communications entre les systèmes voisins. Dirigée par la générale Leia Organa, la Résistance a prévu une mission secrète pour empêcher leur anéantissement et ouvrir la voie à la liberté…

Pas de Palpatine, Kylo Ren du côté obscur et Rey sans parents

Déjà, comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, le titre aurait dû être Duel of the Fates, soit une référence directe à l’un des thèmes musicaux phares de la prélogie. Ensuite, dans la suite du rapport, on apprend qu’avec cette version, Palpatine n’aurait pas été le grand méchant. Il serait seulement intervenu sous la forme d’un vieil enregistrement découvert par Kylo Ren. Dedans, il s’adresse à Dark Vador et lui dit de retrouver son maître Tor Valum pour terminer son apprentissage. Vador décédé, c’est donc Kylo Ren qui se lance à la recherche de ce nouveau personnage.

Egalement, un gros changement par rapport à la version finale de Star Wars 9 concerne Rey. Dans le scénario initial l’héroïne n’est pas la petite-fille de Palpatine. Ses origines restent inconnues. Cependant, on apprend que Kylo Ren est celui qui a assassiné ses parents sous les ordres de Snoke. Ainsi, la fin du film propose un combat entre Rey et Kylo Ren sur la planète Mortis. Alors que Rey, mais également les fantômes de Luke, Obi-Wan Kenobi et Yoda tentent de faire revenir Ben (Kylo Ren) vers le côté clair, celui-ci reste jusqu’au bout du côté obscur.

Enfin, on notera la volonté d’offrir à Finn et Rose un arc narratif bien plus important, avec une escapade et une grosse bataille sur Coruscant. On ne peut évidemment pas être sûr à 100% de la véracité de cette fuite. On imagine mal Lucasfilm confirmer quelque chose qui pourrait énerver encore plus les fans. Et du côté de Trevorrow, on se doute qu’à son départ un gros contrat a été signé pour éviter qu’il ne s’exprime trop sur le film. Peut-être dans un futur plus ou moins proche aurons nous droit à des révélations officielles. En attendant, libre à vous de croire ou non ce rapport. On vous laisse dans tous les cas nous dire si vous auriez préféré un Star Wars 9 façon Trevorrow ou la version finale.