Star Wars 9 : l'enfant de la fin de l'épisode 8 réagit à son absence

Star Wars 8 s'était conclu en introduisant un jeune garçon capable d'utiliser la Force pour déplacer des objets. Mais l'épisode 9 n'est jamais revenu sur cet événement. Désormais, c'est l'interprète de l'enfant qui revient sur son absence du film.

La fin du huitième opus de Star Wars, Les Derniers Jedi, a été marquée par plusieurs moments forts. Notamment la disparition de Luke sous sa forme physique, comme Obi-Wan ou Yoda avant lui. Mais un autre élément a marqué les fans durant l'épilogue du film. On y voit un enfant qui tend sa main pour faire venir à lui un balai. On comprend ainsi que la Force est présente chez le garçon, et que Rey pourrait ne pas être la dernière Jedi.

On pouvait alors imaginer revoir cet enfant (nommé Temiri Blagg) dans l'épisode 9, L'Ascension de Skywalker. Mais la suite, on la connaît. Disney n'étant pas satisfait des scores et des nombreuses critiques envers le film de Rian Johnson, décide d'appeler J.J. Arams à la rescousse. Colin Trevorrow, qui travaille alors sur le scénario du 9, est gentiment remercié et il incombe à Abrams d'écrire une nouvelle histoire au plus vite pour conclure la saga Skywalker.

On ne va pas revenir sur ce que vaut L'Ascension de Skywalker, mais il paraît assez évident que la production a souhaité mettre totalement de côté tout ce qu'avait introduit Rian Johnson. Résultat, "l'enfant au balai" ne revient pas, et n'est même pas mentionné dans ce dernier Star Wars.

Sans rancune

Récemment, Temirlan Blaev, qui joue l'enfant, et est donc le premier concerné, a été interrogé dans une interview avec le YouTuber Jaime Stangroom sur son absence dans l'épisode 9. Sans se montrer rancunier, il évoque ce que sa présence aurait pu donner, et comment il interprète la raison de son absence.

On aurait pu continuer mon histoire, Rey m'aurait formé ou aidé d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, suis-je vraiment si important ? Suis-je quelqu'un de grand ou suis-je juste un garçon, un garçon chanceux dans une galaxie lointaine, très lointaine ?

Le jeune acteur fait ici référence au premier script de Colin Trevorrow qui, d'après plusieurs leaks, devait l'inclure de cette manière, avec Rey pour former la nouvelle génération. Et il prend son absence avec beaucoup de sagesse. Car en effet, en gardant son histoire en suspend, on peut comprendre qu'il s'agit d'un garçon ordinaire parmi d'autres, qui n'a pas eu besoin de descendre d'une lignée - ce que souhaitait Johnson pour Rey. Y a-t-il besoin d'en dire plus sur lui ? Pas forcément. Libre aux fans d'imaginer sa vie future. Dans tous les cas Rian Johnson a ouvert une porte, que même l'épisode 9 n'aura pas pu refermer.