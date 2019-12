Star Wars 9 : les éditions Blu-ray et DVD sont déjà en précommande à la Fnac

Vous avez aimé ? Partagez :

Star Wars 9 L’Ascension de Skywalker vient de sortir dans les salles mais les différentes éditions vidéo Blu-ray et DVD du film sont déjà disponibles en précommande sur le site de la Fnac. Découvrez tous les détails ci-dessous.

Ce mois de décembre est crucial pour tous les fans de la saga Star Wars. En effet, après plus de quarante ans d’aventures intergalactiques et des personnages devenus depuis des icônes de la pop culture, Star Wars 9 L’Ascension de Skywalker a la lourde tâche de conclure l’arc narratif entourant les Skywalker. Dans les salles françaises depuis le 18 décembre, le film réalisé par J.J. Abrams promet déjà d’être un beau succès au box-office (et de venir un peu plus gonfler les caisses de Disney déjà bien remplies).

Star Wars 9 déjà disponible en précommande

Si le film ne nous a pas totalement convaincus (lire notre critique de L’Ascension de Skywalker), il est évident qu’il saura trouver son public et éveiller la curiosité des spectateurs désireux de connaître le dénouement de ces quarante années d’aventures.

Et bonne nouvelle pour les fans, les différentes éditions Blu-ray et DVD de ce Star Wars 9 sont déjà disponibles en pré-commande sur le site de la Fnac :

Si elles ne sont pas encore annoncées, il est évidemment que des intégrales de la saga avec ce dernier épisode arriveront également dans les bacs pour venir grossir les collections des fans de Star Wars.