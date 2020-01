Star Wars 9 : l’interprète de Rose évoque ses scènes coupées

Vous avez aimé ? Partagez :

Kelly Marie Tran en a vu de toutes les couleurs depuis son arrivée dans la dernière trilogie Star Wars. Largement critiquée pour son rôle dans « Les Derniers Jedi » et maltraitée honteusement par certains fans, elle était quand même présente dans « L’Ascension de Skywalker ». Mais une majeure partie de ses scènes a été coupée.

L’un des gros défauts du huitième Star Wars était la relation Finn/Rose et, en particulier, leur arc narratif en commun qui ne servait pas à grande chose. Certains fans sont allés trop loin à l’époque, en n’hésitant pas à attaquer personnellement l’actrice Kelly Marie Tran sur les réseaux sociaux. Un comportement qu’on ne peut que blâmer, qui a poussé la principale concernée à se retirer des sites en question afin de prendre de la distance.

Mais la trilogie ne pouvait pas s’achever en la supprimant. Dans une logique de continuité, elle avait toute sa place au sein de la Résistance. Sauf que tout le monde s’est rendu compte qu’elle n’avait pas beaucoup de temps à l’écran. En réaction à sa flagrante absence dans L’Ascension de Skywalker, les utilisateurs de Twitter ont fait naître le #RoseTicoDeservedBetter pour contester son utilisation. L’un des scénaristes, Chris Terrio, a d’ailleurs pris la parole pour expliquer que le personnage n’avait pas pu être plus employé à cause de contraintes techniques. La plupart de ses scènes impliquaient Carrie Fisher et, l’actrice n’étant plus de ce monde, il fallait composer avec ce que les effets visuels pouvaient permettre. On vous laisse libres de juger de cette excuse.

Rose quasiment absente de Star Wars 9

Durant une interview pour The Hollywood Reporter, Kelly Marie Tran est revenue sur ses scènes coupées. Elle explique notamment qu’elle devait se signaler dans la grande bataille finale sur Exegol :

C’était probablement l’un des plus gros plateaux sur lesquels j’ai jamais joué. C’était incroyable de voir ce que les équipes de cascadeurs ont fait. C’était également fou de courir sur cette plateforme – que je sais que vous ne voyez qu’une seconde dans le film – mais nous l’avons tournée tellement de fois.

Elle s’étend ensuite sur la difficulté de jouer des scènes avec Carrie Fisher sans qu’elle ne soit là. Pour rappel, des images de l’épisode 8 ont été utilisées pour que l’actrice puisse quand même être dans le film. Les miracles permis par les effets visuels ont aidé à rendre cette prouesse possible. Difficile de savoir si des passages tournés avec les deux actrices ont sauté mais nous sommes persuadés que Lucasfilm et Disney sont capables de mettre des scènes coupées dans les bonus pour la sortie en vidéo. Ça a été le cas pour Avengers : Endgame avec un raz-de-marée de compléments, pour que les fans découvrent des morceaux retirés de la version diffusée dans les salles.