Star Wars 9 : revivez la scène-clé de Babu Frik et C3PO

LucasFilm et Disney viennent de lancer sur les réseaux sociaux une séquence entière de « Star Wars : L’Ascension de Skywalker ». Il s’agit de la scène où les héros rencontrent Babu Frik, un nouveau personnage qui a fait forte impression.

Sorti le 18 décembre dernier Star Wars : L’Ascension de Skywalker a passé la barre du milliard de dollars de recettes au box-office. Pour fêter ça, LucasFilm et Disney ont mis en ligne la séquence où les héros rencontrent le petit Babu Frik. Un personnage qui s’est déjà créé une communauté de fans.

Babu Frik est dans la place

La séquence en question dure deux minutes et présente ainsi Babu Frik au public. Ce petit extraterrestre est doublé par Shirley Henderson et n’a qu’un court temps d’écran dans le long-métrage. Mais sa courte apparition a largement séduit les fans qui sont rapidement devenus gagas de ce petit être rigolo. C’est la magie de l’univers Star Wars capable d’imposer toujours plus de petites mascottes en tout genre.

Cette scène survient alors que les protagonistes doivent récupérer une information dans le cerveau de C3PO. Babu Frik est le seul capable d’entrer dans la boîte crânienne métallique du droïde. Un moment qui, en plus, trouve une véritable émotion grâce au droïde. On vous laisse la (re)découvrir avec la vidéo en une de l’article.

Pour rappel, Star Wars : L’Ascension de Skywalker est le neuvième opus de la saga. Mis en scène par J.J. Abrams il vient conclure l’arc des Skywalker qui a débuté il y a plus de quarante ans avec Un Nouvel Espoir. Pour l’occasion le casting est de retour avec Daisy Ridley dans la peau de Rey, Adam Driver sous la cape de Kylo Ren, Oscar Isaac en pilote Poe et John Boyega en ex-stormtrooper nommé Finn. Star Wars 9 est également l’occasion de faire un dernier salut au casting originel à savoir Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams et la regretté Carrie Fisher.

J.J. Abrams a co-écrit le scénario avec Chris Terrio. Kathleen Kennedy est une fois de plus à la production tandis que John Williams est revenu une dernière fois à la partition. Star Wars 9 sera le dernier travail de ce compositeur culte sur l’univers Star Wars. Malgré des critiques relativement négatives, le film a dépassé la barre du milliard de dollars ce qui prouve une fois de plus l’intérêt que le public porte à cette saga.