Star Wars 9 : un collaborateur régulier de J.J. Abrams révèle son caméo

Il y aurait tant à dire sur les caméos visibles (ou pas) dans les films Star Wars. Une nouvelle célébrité rejoint la liste des privilégiés qui ont pu avoir le leur. Le compositeur Michael Giacchino, collaborateur régulier de J.J. Abrams, s'est glissé dans la peau d'un méchant du dernier épisode.

Un caméo de plus dans Star Wars !

Les films Star Wars contiennent souvent des easter eggs qui ravissent les fans. Les caméos ont une place importante dans l'histoire de la saga, avec des apparitions de stars plus ou moins visibles. Le dernier épisode, L'Ascension de Skywalker, ne déroge pas à la règle. Le compositeur Michael Giacchino révèle à l'occasion de l'anniversaire de J.J. Abrams qu'il s'est emparé du costume d'un Sith trooper ! On le voit apparaître sur la photo, en compagnie du réalisateur, dans cette tenue rouge si facilement identifiable. Le masque cachant son visage dans le film, impossible de le voir distinctement lorsqu'il est à l'écran. C'était déjà le cas dans Le Réveil de la Force, où il s'était déguisé en stormtrooper.

Rappelons que les Sith troopers sont des méchants issus de la planète Exegol, qui répondent aux ordres de Palpatine. Le grand bad-guy de la saga a fait son retour dans l'épisode 9, conclusion de l'arc narratif des Skywalker qui a notamment mis fin à la confrontation ambiguë entre Rey et Kylo Ren.

Star Wars 9, un épisode riche en caméo

Si cette conclusion n'a pas fait des heureux, elle contient de nombreux caméos. On a pu voir Denis Lawson apparaître en Wedge Antilles, John Williams s'offrir quelques secondes à l'écran, Lin-Manuel Miranda se fondre dans la Résistance, Ed Sheeran se déguiser en stormtrooper et se transformer en alien ou encore George Lucas s'illustrant par un caméo sonore. Nous ne serions pas étonnés d'apprendre dans les mois ou années à venir que d'autres stars ont fait une apparition dans cet épisode.

Michael Giacchino a pu se faire ce plaisir parce qu'il est un collaborateur régulier de J.J. Abrams. Ce n'est évidemment pas lui qu'on retrouve à la musique sur les deux films Star Wars car John Williams garde sa place attitrée mais le bonhomme a cependant signé toutes les BO des autres films d'Abrams ! On le voit aussi fréquemment travailler avec Brad Bird, Matt Reeves (il sera présent pour The Batman) et il est de la partie sur la trilogie Jurassic World.