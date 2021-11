Star Wars : Adam Driver est prêt à revenir, mais à une seule condition

Le comédien Adam Driver n'est pas opposé à l'idée de reprendre le rôle de Kylo Ren dans de futures productions « Star Wars ». Il a cependant une seule condition : il faut que de grands metteurs en scène soient impliqués.

Star Wars : le rôle controversé d'Adam Driver

Le comédien Adam Driver débute sa carrière au cinéma au début des années 2010. Après des petits rôles dans des films comme J. Edgar, Lincoln ou Inside Llewyn Davis, c'est sa participation à Star Wars : Le Réveil de la Force qui lui donne une plus grande notoriété. En effet, il est choisi par J.J. Abrams pour incarner Kylo Ren, le nouveau grand méchant de la postlogie. Après une entrée en scène stupéfiante face à Oscar Isaac, le personnage a déçu une partie des fans dans la suite du film. Le style du comédien est pointé du doigt et certains estiment qu'il n'a pas sa place dans l'univers Star Wars. Mais puisque Adam Driver est un bon acteur, il a réussi à corriger le tire et se faire adorer de beaucoup dans les deux volets suivants de la trilogie.

Kylo Ren (Adam Driver) - Star Wars ©LucasFilm / Disney

Dans l'Ascension de Skywalker, Kylo Ren trouve la mort en aidant Ray à combattre Palpatine. Mais puisque dans l'univers Star Wars la mort n'est qu'une mauvaise grippe, le personnage peut éventuellement revenir à l'avenir. Une idée qui ne déplaît pas forcément à Adam Driver.

Seulement s'il y a de bons cinéastes

Lors d'une récente interview avec UNILAD, Adam Driver a déclaré qu'il n'était pas contre l'idée de revenir dans la peau de Kylo Ren. Le comédien a souligné également que ce qu'il aime par-dessus tout, c'est travailler avec de grands cinéastes, peu importe le projet, qui est très secondaire pour lui. Et Star Wars ne fait pas exception à la règle, comme il l'a précisé lors de sa déclaration :

Non, je ne suis absolument pas contre. Pour moi, c'est le cinéaste qui est important, donc ma seule exigence c'est de travailler avec de grands cinéastes. Quelle que soit le projet... Je regarde toujours les gens avec qui je suis intéressé de travailler, et si je peux être bon pour le rôle. Donc non je ne suis pas opposé à cette idée.

Kylo Ren (Adam Driver) - Star Wars : L'Ascension de Skywalker ©LucasFilm / Disney

Pour le moment, il n'y a aucun plan pour ramener les personnages de la postlogie sur le devant de la scène. Le prochain film Star Wars sera adapté du jeu vidéo Rogue Squadron et sera mis en scène par Patty Jenkins. L'occasion pour LucasFilm d'explorer de nouvelles pistes et de nouveaux personnages. L'univers Star Wars voit également son futur se développer sur la plateforme Disney+, avec de nombreuses séries comme Le Livre de Boba Fett, Andor ou encore Obi-Wan Kenobi.

Mais concernant la postlogie, rien. Cependant, dernièrement, Kathleen Kennedy a déclaré qu'elle aimerait beaucoup réutiliser ces personnages au sein de nouveaux projets. Donc tout reste possible... En attendant, on vous laisse avec ces images de Le Livre de Boba Fett, attendu le 29 décembre prochain sur Disney+ :