Star Wars : Alden Ehrenreich prêt à revenir en Han Solo - CinéSéries

"Solo : A Star Wars Story" n'a pas été un franc succès. Mais Alden Ehrenreich ne serait pas contre l'idée de revenir dans la peau de Han Solo. Il souhaite par contre que certaines conditions soient remplies. Un bon scénario pourrait notamment l'encourager à le faire.

Solo : un spin-off décevant

Second spin-off de la gamme A Star Wars Story, Solo est une exploration de la jeunesse du personnage magnifié par Harrison Ford depuis la toute première trilogie Star Wars. Un projet qui a subi des perturbations lors de sa conception et qui ne s'accompagnait pas d'un très bon buzz à sa sortie. Le film narre la rencontre entre Han Solo et Chewbacca, ainsi que sa gentille rivalité avec Lando Calrissian (Donald Glover) et son obtention du Faucon Millenium. C'est Ron Howard qui s'est retrouvé à bord de ce projet pour Lucasfilm et Disney, alors que le duo Phil Lord/Chris Miller avait commencé à travailler dessus avant de se faire débarquer par Kathleen Kennedy. Malgré un box-office mondial vraiment en deçà des attentes (seulement 392,9 millions de dollars), Solo n'est pas une catastrophe. Sans être inoubliable, il fait passer un bon petit moment. Même si on attendait davantage d'un film sur une telle figure de l'univers.

Lors d'une interview pour Esquire, l'acteur Alden Ehrenreich qui campait Han Solo dans ses jeunes années n'a pas fermé la porte à un retour dans une suite. À condition que certains critères soient réunis :

Ça dépendra de la façon dont ça se fait. Ça dépendra si c'est naturel dans l'histoire.

Un Solo 2 ? Pas d'actualité

On comprend que le scénario sera l'élément qui peut le faire accepter ou refuser de prendre part à une suite. Hélas, on craint que ce script ne voit jamais le jour. Après l'échec de Solo, Lucasfilm a décidé de stopper les spin-offs Star Wars. La saga Skywalker s'est achevée avec le dernier film et l'avenir se fera avec d'autres arcs narratifs ou d'autres temporalités. Revenir à ce Han Solo jeune qui a été source de déception n'aurait aucune cohérence dans une démarche tournée vers un renouvellement. Le studio veut inventer de nouvelles histoires, en permettant à des talents de créer avec plus de liberté. Reste toujours la possibilité de voir Alden Ehrenreich revenir sur la plateforme Disney+. L'autre spin-off, Rogue One, aura lui son extension sur petit écran avec le préquel en série sur Cassian Andor.