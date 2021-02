Star Wars : au fait, quel est l'âge approximatif de R2-D2 ?

R2-D2 est certainement le personnage le plus récurrent de tout l'univers "Star Wars". En tout cas, c'est lui qui détient le record d'apparitions dans la licence. Mais au fait, quel est réellement l'âge du petit droïde ?

R2-D2 : record d'apparitions

R2-D2 est le droïde le plus connu de tout l'univers Star Wars. Il est passé entre de nombreuses mains, a servi de nombreux maîtres, et a mémorisé des décennies entières d'événements de cette galaxie lointaine, très lointaine. Dès 1977 et le premier film Star Wars, intitulé Un nouvel espoir, R2-D2 fait sa première apparition. À l'époque, il y a même un acteur à l'intérieur du costume. Il s'agit de Kenny Baker. Ce dernier, décédé en 2016, a campé le personnage jusqu'au film Le Réveil de la Force en 2015.

The Mandalorian ©Disney +

R2-D2 est le personnage qui est le plus apparu de tout l'univers Star Wars. Présent dans chaque épisode des trois trilogies, il est également dans The Mandalorian saison 2, dans The Clone Wars, et apparaît dans Rogue One et dans Star Wars : Rebels. Bref, il est partout. Et la seule œuvre qu'il manque à son palmarès est Solo : A Star Wars Story. C'est donc certainement le personnage qui en sait le plus sur l'Histoire de Star Wars. Ce qui pose une question : quel est l'âge de R2-D2 ?

Un âge difficile à déterminer précisément

L'histoire de R2-D2 s'étend sur des décennies entières. Ce droïde en apparence inoffensif, a assisté, soit par sa propre détermination soit par hasard, à certains des plus grands bouleversements de la galaxie. Bien qu'il n'y ait pas de date concrète pour déterminer la date de création exacte du personnage, il a été montré chronologiquement pour la première fois au service de la reine de Naboo dans La Menace fantôme.

Beaucoup supposent qu'il s'agit alors de son tout premier objectif, et qu'il a donc été construit peu de temps avant. Ainsi, il aurait approximativement 13 ans ou plus dans La Revanche des Sith. Puis, environ 19 ans dans Un nouvel espoir, pour finalement être âgé de 67 ans dans L'Ascension de Skywalker.

Star Wars II : L'Attaque des Clones ©LucasFilm

R2-D2 a pratiquement conservé l'intégralité de sa mémoire, et donc de ses connaissances. À part une modification mineure de Cad Bane dans The Clone Wars, R2-D2 est une mine d'informations, et a une dimension mémorielle hallucinante. Sa connaissance de l'univers s'est considérablement développée au fil du temps. A l'inverse de son ami C-3PO dont la mémoire est régulièrement effacée. Quant à son âge, il demeure encore un mystère, que ce soit dans l'univers canon, ou dans Star Wars Legends. Peut-être que la future série A Droide Story, qui se concentrera sur les aventures de ce duo iconique, apportera quelques éléments de réponse.