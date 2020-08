Star Wars : Brie Larson recalée des auditions de tous les films !

Les places sont chères dans la galaxie "Star Wars", même quand on est une superstar. Brie Larson s'est confiée sur ses nombreux échecs successifs aux castings des films.

Star Wars : beaucoup de Brie pour rien

Brie Larson est une fan de l'univers Star Wars depuis toujours. Elle est tellement fan qu'elle avait demandé à Samuel L. Jackson, qui jouait dans la prélogie Star Wars, d'apporter son fameux sabre laser violet sur le tournage de Captain Marvel. Un des plus grands moments de la vie de l'actrice, c'est elle qui le dit ! D'ailleurs, elle ne cache pas être une fan hardcore, et le clame haut et fort. Il suffit de jeter un œil à son compte Instagram où elle joue parfois les cosplayeuses de luxe pour le monde inventé par George Lucas. On vous laisse témoin.

Ce que l'on ne savait pas, c'est que si Brie Larson aime Star Wars, la réciproque n'est pas évidente. Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, l'actrice s'est confiée sur un passage obligé pour tous les acteurs : les auditions. Quand elle a su que de nouveaux films de l'univers des Skywalker allaient entrer en production, elle s'est présentée à tous les castings ! Résultat : aucune réponse positive. On peut facilement imaginer qu'elle visait les rôles de Rey (Daisy Ridley) dans la postlogie, celui de Jyn Erso (Felicity Jones) dans Rogue One ou de Qi'ra (Emilia Clarke) dans Solo.

L'histoire de ses auditions ratées n'est pas finie, et Brie Larson en rigole beaucoup aujourd'hui. Elle a tenté sa chance pour la série Gossip Girl, la saga Hunger Games et le film A la poursuite de demain. Toujours sans succès. Mais la comédienne sait relativiser ses échecs et n'en fait pas tout un fromage.

Voici la vidéo dans laquelle elle raconte tout :

Brie Larson dans une galaxie moins moins éloignée aujourd'hui ?

Avec la volonté de Disney de relancer très bientôt de nouveaux films de la saga, les nombreux appels du pied faits par l'actrice vont peut-être finir par payer. Encore plus depuis qu'elle a montré, avec Captain Marvel, qu'elle pouvait être bankable. Les films ayant rapporté plus d'un milliard d'euros dans le monde avec une femme en tête d'affiche ne sont pas légion. Dans les petits papiers de Kevin Feige, ce dernier est justement en train de développer un nouveau long-métrage dans les étoiles. Au vu du déterminisme de Brie Larson, elle fera tout pour y apparaître cette fois-ci.

L'Américaine regrette peut-être toutes ces auditions manquées, mais elle n'en a pas pour autant à rougir de sa belle carrière. Son premier rôle important, elle le trouve à la télévision, dans l’éphémère mais truculente Tara dans tous ses états, dans laquelle elle joue la fille de Toni Collette. Cette expérience lui ouvre les portes de rôles un peu plus étoffés au cinéma. Elle apparaît alors dans de grosses productions comme Scott Pilgrim, 21 Jump Street, et Crazy Amy. En 2015, son talent explose aux yeux du monde avec sa prestation dans Room qui lui vaut un Oscar de la meilleure actrice.

Elle y campe en effet une mère qui vit avec son fils enfermée dans une pièce sans pouvoir en sortir. L'enfant qui est né dans cette geôle ne sait même pas que le monde extérieur existe. Pour lui, ce qu'il voit à la télévision est un monde imaginaire. Brie Larson y est tout simplement bouleversante. En 2017, elle passe même à la réalisation avec Unicorn Store, un film étrange mais charmant disponible sur Netflix. Elle prouve enfin qu'elle peut jouer les héroïnes de film d'action avec Kong : Skull Island qui lui ouvre probablement les portes de l'univers Marvel.

Faute de la croiser dans un Star Wars, on la retrouvera assurément dans Captain Marvel 2. La sortie est prévue en France le 6 juillet 2022.