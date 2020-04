Star Wars : ce détail amusant du combat entre Obi-Wan et Grievous

Mal-aimée pour des raisons plus ou moins justifiables, la prélogie Star Wars contient quelques bonnes choses. Pour notre part, on avoue aimer le personnage de Grievous, qui est un méchant avec de la classe. Découvrez un petit détail amusant lors de son combat contre Obi-Wan Kenobi.

La dernière trilogie Star Wars s'est prise une grande vague de reproches de la part des fans de la première heure. Sans doute, en partie, les mêmes qui ont descendu George Lucas quand il a fait sa prélogie. Vivement critiquée pour ce qui est considéré comme une trahison par rapport aux films originaux, cette seconde trilogie a en effet des ratés à son actif. On ne va pas tous les citer ici, parce que ce n'est pas le sujet, mais on peut comprendre qu'elle soit traitée de la sorte à partir du moment où Star Wars est un matériau très délicat à manier. Il ne faut cependant pas mettre toute la prélogie à la poubelle, elle comporte quelques bons points qui relèvent l'ensemble. Parmi eux, on retiendra le personnage du General Grievous apparu dans La Revanche des Sith. Comme Darth Maul avant lui, c'est un méchant qui a du charisme et qui marque les esprits. Avec ses quatre bras et ses sabres, il s'impose comme un adversaire de taille. Obi-Wan croise sa route et doit passer par un affrontement.

Aviez-vous vu ce détail dans Star Wars III ?

Le compte Twitter Hidden Easter Eggs a justement révélé une anecdote assez rigolote sur la rencontre entre Obi-Wan Kenobi et Grievous. Dans le plan en question, il faut surtout être attentif à l'arrière-plan. On peut voir une rangée de droïdes regarder ce qu'il se passe et deux d'entre eux ont un comportement qu'on n'avait pas forcément vu lors du visionnage du film :

Au moment où Grievous s'apprête à activer ses sabres, un droïde alerte son camarade distrait pour qu'il regarde ce qu'il va se passer. Si ces robots sont des soldats pas très futés dans la mythologie Star Wars (on l'a vu à de multiples reprises), l'un d'eux se permet d'avoir un sursaut de personnalité dans ce plan. Un détail qui fait plaisir aux fans et l'animateur Jean-Denis Haas en a profité pour signaler qu'il était apparemment à l'origine de cette petite fantaisie. Pour l'anecdote, c'est durant son stage qu'il aurait été chargé de faire ça. Si l'envie de revoir Star Wars 3 vous prend, on parie que vous n'allez plus que voir ça quand la scène en question arrivera.