Star Wars : ces personnages qui savaient que Palpatine était Dark Sidious

Palpatine a toujours caché sa véritable identité aux yeux du monde. Peu d'individus dans l'univers « Star Wars » avaient connaissance de la véritable identité du chancelier : Dark Sidious. Voici la liste des petits malins qui étaient au courant.

Dark Vador

L'Empereur Palpatine a soigneusement caché sa véritable identité aux yeux de la galaxie Star Wars. Le personnage incarné par Ian McDiarmid durant toute la franchise a joué sur deux tableaux pendant la prélogie. Il se faisait passer pour chancelier d'un côté, et manigançait des plans machiavéliques avec les Sith en tant que Dark Sidious de l'autre. Ce petit jeu a duré de nombreuses années, mais au fil du temps, certains personnages ont compris la supercherie.

Dark Vador (Hayden Christensen) - Star Wars III : La Revanche des Sith ©LucasFilm

Dark Vador est évidemment l'un d'eux. En tant qu'apprenti de Dark Sidious, Anakin Skywalker a immanquablement découvert la fourberie de Palpatine. Le personnage l'apprend dans La Revanche des Sith, en même tant que Mace Windu, qui trouve d'ailleurs la mort juste après sa découverte. Par la suite Dark Vador est devenu le visage public de l'Empire et des Sith, mais est resté finalement dans l'ombre du puissant Palpatine, qui n'a cessé de tout contrôler.

Dark Maul

Dark Maul (Ray Park) - Star Wars I : La Menace Fantôme ©LucasFilm

Autre apprenti de Palpatine, Dark Maul savait dès le début que le chancelier et Dark Sidious étaient une seule et même personne. Dans la dernière saison de The Clone Wars, les spectateurs apprennent que Dark Maul en sait beaucoup plus qu'il ne veut bien le laisser croire. Difficile de savoir depuis quand il a en sa possession de telles informations, mais lors de son affrontement avec Ahsoka Tano, il lui révèle les desseins de Palpatine, et notamment des retombées de l'Ordre 66 à venir.

Mas Amedda

Star Wars II : L'Attaque des Clones ©LucasFilm

Homme politique influent qui a servi le Sénat Galactique pendant des années, déjà à l'époque du chancelier Valorum, Mas Amedda est devenu le bras droit de Palpatine sur la scène politique. Il a notamment aidé le puissant antagoniste dans sa quête de pouvoir et sa montée dans les sphères politiques de Coruscant. Il est resté implacablement fidèle à son maître et au vu de sa proximité avec l'Empereur, difficile pour lui d'ignorer son double jeu.

Grand Moff Tarkin et le grand amiral Thrawn

Incarné par Peter Cushing dans la trilogie originelle, il n'est jamais expliqué concrètement dans les films que Moff Tarkin sait que Palpatine est Dark Sidious. Mais dans le roman Tarkin, écrit par James Luceno, il est confirmé que ce général de l'Empire est devenu suffisamment proche de l'Empereur pour comprendre sa double identité. Mais Tarkin n'avait aucun intérêt à révéler une telle information. Très fidèle à son poste, il n'avait aucune envie de contester l'hégémonie de son Empereur.

Star Wars : Rebels ©LucasFilm

Comme pour Moff Tarkin, dans les romans de Timothy Zahn, les lecteurs apprennent que le grand amiral Thrawn comprend évidemment la tromperie de l'Empereur. Popularisé grâce à la série Star Wars : Rebels, ce fin stratège est un personnage très apprécié des fans, qui devrait prochainement revenir sur le devant de la scène, potentiellement dans la série Ahsoka.

Maître Yoda

Star Wars II : L'Attaque des Clones ©LucasFilm

Si Yoda apprend officiellement la douloureuse vérité dans La Revanche des Sith, difficile de croire que le puissant Jedi ne se doutait de rien. Lui qui sait tout et voit tout, n'est certainement pas resté aveugle face à la monté de Palpatine, mais n'a sans doute rien fait pour ne pas perturber la Force. Yoda voit plus loin que la simple Guerre des Clones, et s'il n'est pas intervenu avant, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. Dans la série The Clone Wars, Dave Filoni développe un peu Yoda et ses révélations concernant Palpatine.

Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) - Star Wars III : La Revanche des Sith ©LucasFilm

Comme pour Maître Yoda, Obi-Wan Kenobi apprend la véritable identité de Palpatine dans La Revanche des Sith. Il découvre que le chancelier a manipulé son ancien apprenti et ami Anakin. Après la défaite des Jedi, il part sur Tatooine surveiller le jeune Luke Skywalker. Mais l'Empereur ne va sans doute pas le laisser tranquille et devrait initier une traque à son encontre dans la série Obi-Wan Kenobi.

Évidemment cette liste est non exhaustive, et d'autres personnages avaient sans doute conscience de cette duperie. Ahsoka Tano, Ezra Bridger, Eneb Ray, Bail Organa ou encore Sly Moore avaient également connaissance de la manipulation de Palpatine. Ce qui ne l'a pas empêché de régner sur la galaxie...