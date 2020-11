Star Wars : c'est quoi le jour de la vie ?

Avec la sortie du récent « LEGO Star Wars : Joyeuses Fêtes », une question subsiste. C'est quoi le Jour de la Vie (Life Day) dans l'univers « Star Wars » ? Une journée toute particulière qui a été abordée plusieurs fois déjà, et qui est au centre du film Lego.

Star Wars Holiday Special

C'est le postulat de départ de LEGO Star Wars : Joyeuses Fêtes sorti récemment sur Disney +. Le film de Ken Cunningham aborde en effet une fête assez célèbre dans l'univers Star Wars : Le Jour de la Vie. Dans ce moyen-métrage d'animation les protagonistes préparent une grande réception pour célébrer le Jour de la Vie, une sorte de mélange entre Thanksgiving et Noël. Cette journée spécifique a été introduite pour la première fois dans le Star Wars Holiday Special, le téléfilm de George Lucas diffusé sur CBS en novembre 1978. Une aventure pour le moins singulière qui se déroule entre les événements de Un Nouvel Espoir et de L'Empire Contre-Attaque.

© LucasFilm

Cette diffusion télévisée est en réalité la toute première suite officielle du Star Wars originel. Mais, face à l'accueil glacé des fans, George Lucas s'est battu pendant des décennies pour faire disparaître cet ovni, sans succès. Ce Star Wars Holiday Special suit les aventures de Han Solo et Chewbacca sur la planète natale du Wookie, Kashyyyk, partis à la rencontre de la famille de ce dernier pour fêter le Jour de la Vie. Mais alors, c'est quoi cette fête ?

Le Jour de la Vie

Même si Star Wars Holiday Special n'a pas réussi à créer un véritable engouement autour de ce Jour de la Vie, l'intérêt porté à cette fête n'a cessé d'augmenter au fil des années. Sur la base de la date de diffusion du téléfilm, le Jour de la Vie se déroule le 17 novembre chaque année. Initialement considérée comme une tradition Wookie, la fête s'est étendue à l'ensemble de la galaxie. Les Wookies utilisent cette célébration pour rendre hommage à l'Arbre de Vie, tandis que le reste de la galaxie s'en sert surtout comme prétexte pour faire la fiesta.

© Disney +

Star Wars Holiday Special n'est pas la seule œuvre à mentionner le Jour de la Vie. Par la suite, cette date est devenue une référence pour tous les fans avertis. Le site internet officiel Star Wars a reconnu le Life Day comme une fête traditionnelle. Puis en 2017, le jeu vidéo Battlefront II et le roman de nouvelles From a certain point of view ont également abordé cette fête méconnue. L'année suivante, le Jour de la Vie a été mentionné dans la série de romans Star Wars : Join the Resistance : Attack on Starkiller Base.

Une fête devenue canon

Ainsi, petit à petit, Disney et Lucas Film tentent de rendre canon ce Day Life. Et même Jon Favreau s'est prêté au jeu puisqu'il y fait explicitement référence dans la saison 1 de The Mandalorian. Le Mythrol présenté dans le tout premier épisode de la série évoque le Jour de la Vie lorsqu'il se fait arrêter par Din Djarin. Il mentionne qu'il aimerait être rentré pour le Life Day. Maintenant, c'est Disney + qui présente encore plus précisément cette date en proposant LEGO Star Wars : Joyeuses Fêtes, qui tourne autour de cette fête historique.

© Disney +

Comme pour le reste de son univers étendu, Disney a la volonté de tout canoniser. En suivant le parcours de Marvel Studios, la firme cherche à créer un univers totalement connecté. Histoire de jouer avec les connaissances des fans, de rendre le tout un peu plus crédible et surtout de boucher les trous laissés par la saga cinématographique.