Star Wars : cette actrice récemment oscarisée dit non au prochain film

Mikey Madison semble choisir ses projets avec soin. On apprend cette semaine que la jeune actrice vient de dire ‘non’ à un puissant studio pour tourner dans leur prochain film dans lequel figure Ken de Barbie.

Une actrice oscarisée pour une grosse franchise Disney ?

Il y a un mois, Mikey Madison surprenait les cinéphiles du monde entier en repartant avec l’Oscar de la meilleure actrice pour Anora. Tout cela au nez et à la barbe de Demi Moore, pourtant favorite pour The Substance.

Depuis l’obtention de la prestigieuse statuette dorée, Mikey Madison est désormais dans le viseur de plusieurs producteurs et réalisateurs de Hollywood. On l’a autrefois vue chez Quentin Tarantino dans Once Upon a Time in… Hollywood et dans Scream 5. Mais il semblerait qu’une immense franchise et son studio se soient intéressés aux talents de l’actrice.

Mikey Madison dit ‘non’ à Star Wars et Ryan Gosling

Selon une source proche de Variety, Mikey Madison aurait reçu une offre pour apparaître dans le Star Wars de Shawn Levy. Le film, produit par Disney et Lucasfilm, est encore très secret. Aucun détail concernant l’intrigue n’a été dévoilé. On sait en revanche que son scénario est écrit par Jonathan Tropper (Adam à travers le temps) et qu’il aura pour acteur principal un certain Ryan Gosling.

Le long-métrage Star Wars se veut indépendant et ne devrait rien à voir avec la saga Skywalker qui s’est conclue avec Star Wars : L’Ascension de Skywalker, en 2019. Si le projet semble alléchant sur le papier, il n’a, semble-t-il, pas convaincu Mikey Madison de se lancer dans l’aventure d’un film à gros budget. Ainsi, son premier film depuis son Oscar de la meilleur actrice ne sera pas Star Wars.

Le film de Shawn Levy est le seul de la prochaine saga Star Wars à obtenir le feu vert de Disney en plus de cinq ans. Le premier à l'avoir obtenu est The Mandalorian & Grogu dont la sortie est prévue pour le 20 mai 2026 en France. Star Wars avec Ryan Gosling sortira plus tard et sa date reste à déterminer.