Pour beaucoup "Le Réveil de la force" s'est avéré bien trop proche de "Un nouvel espoir". Mais qu'en est-il de "Les Derniers Jedi" par rapport à "L'Empire contre-attaque", et de "L'Ascension de Skywalker" par rapport au "Retour du Jedi" ? Un Youtubeur vient de proposer une vidéo comparative entre ces deux trilogies Star Wars. Les ressemblances sont nombreuses.

Depuis que Star Wars est revenu au premier plan avec Le Réveil de la force (2015), les avis divergent sur la nouvelle trilogie produite par Disney. Si certains fans sont ravis de retrouver l'ambiance de la trilogie originelle, d'autres pointent le manque d'originalité, voyant même en cet épisode 7 un simple remake d'Un nouvel espoir (1977).

Il serait en effet de mauvaise foi de ne pas voir les nombreuses similarités entre les deux films. Mais ceci peut en partie se justifier par rapport à la démarche de George Lucas avec la prélogie. Avec celle-ci, Lucas offrait une sorte de miroir de la trilogie originelle avec des étapes similaires (comme le bras coupé d'Anakin dans l'épisode 2, renvoyant à celui de Luke dans l'épisode 5). Cependant, au-delà de ces symboles communs, la prélogie reste une proposition très différente, qu'on l'apprécie ou non.

Trilogie Lucas vs Trilogie Disney

Dans le cas de la nouvelle trilogie, par contre, cela va plus loin que de simples clins d’œil, comme en atteste la vidéo en fin d'article du Youtubeur Ulysse Thévenon. Celui-ci a déjà fait des comparaisons entre des œuvres en les mettant côte à côte. Il s'est cette fois attaqué à la première trilogie Star Wars et à la dernière. En mettant face à face l'épisode 4 avec le 7, le 5 avec le 8, et le 6 avec le 9, il est parvenu à trouver des ressemblances frappantes, parfois des plans quasiment identiques, et d'autres fois des situations assez proches ou simplement des symboles communs.

C'est là l’intérêt de cette vidéo. Car, comme il le précise, il ne s'agit pas de critiquer les trois films produits par Disney ni de crier au remake, mais plutôt de faire une analyse comparative entre des œuvres qui se répondent. Ainsi, on trouve un élément très symbolique à 4'27, avec le réveil de Finn au début de l'épisode 8 dans une salle de soins, tout comme ce fut le cas pour Luke dans la première partie de L'Empire contre-attaque. Et il en va de même à 6'08 avec le baiser que reçoit Leia (deux plans très proches) et la trahison de DJ renvoyant à celle de Lando.

Enfin, L'Ascension de Skywalker n'est pas en reste, avec là encore des éléments très symboliques, comme l'apparition de Obi-Wan/Luke à 9'01, ou encore ces scènes où Palpatine montre à Luke/Rey un combat de vaisseaux qui fait rage (à 9'45).

Bref, c'est un gros travail qui a été fait. On vous laisse vous en faire une idée avec la vidéo ci-dessous :