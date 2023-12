"C'est mort pour ce rôle !" : cet acteur a raté un rendez-vous décisif avec George Lucas

Quand on a la chance de rencontrer en personne George Lucas, dans la perspective d'incarner un des plus grands personnages de l'histoire du cinéma, mieux vaut ne pas se rater ! Et malheureusement, cet acteur et scénariste britannique n'a pas convaincu le réalisateur...

Deux grand rôles ratés

Ce sont, rétrospectivement, des rendez-vous que certains auraient probablement préféré ne pas rater. Les actrices et les acteurs, dans leur grande majorité, passent tous régulièrement à côté de certains rôles, avec parfois des regrets. Problèmes de plannings, échec dans les dernières étapes du casting, refus d'une proposition... C'est ce qui est ainsi arrivé à Charlie Hunnam, acteur et scénariste britannique révélé par la série Sons of Anarchy (2008-2014) et depuis star de grandes productions hollywoodiennes comme Pacific Rim, The Lost City of Z ou encore The Gentlemen.

Raymond (Charlie Hunnam) - The Gentlemen ©SND

Un rôle prestigieux dans la prélogie Star Wars...

Charlie Hunnam a ainsi récemment révélé au micro d'Entertainment Tonight avoir rencontré George Lucas en personne au début des années 2000, pour incarner Anakin Skywalker dans L'Attaque des Clones et La Revanche des Sith. Un rôle qu'il n'a pas obtenu, puisque c'est Hayden Christensen qui y incarne le futur Dark Vador. Charlie Hunnam raconte :

Je l'avais oublié, mais oui, c'est vrai, je suis arrivé au stade où j'ai rencontré George Lucas, vous vous rendez compte ? Je ne pense pas qu'il rencontre beaucoup d'acteurs. À mon avis, il devait y avoir deux ou trois acteurs considérés. Je n'ai pas beaucoup de souvenir. Mais je me souviens que ça avait été un rendez-vous embarrassant, et en être sorti en pensant : "Eh bien, c'est mort pour ce rôle !". Et ça a été le cas. Parfois, c'est juste une question de feeling.

... et dans une grande saga érotique

Ce n'est pas le seul rôle de grande envergure que Charlie Hunnam a raté de peu. En effet, en 2012, il a été annoncé brièvement dans le rôle de Christian Grey, pour l'adaptation au cinéma du phénomène littéraire Cinquante Nuances de Grey, en même temps que Dakota Johnson dans le rôle d'Anastasia. Officiellement, l'acteur a finalement décliné pour cause de conflits d'agenda avec les tournages de la série Sons Of Anarchy et du film Crimson Peak de Guillermo del Toro. Mais en coulisses, d'autres raisons sont évoquées.

D'abord, le public réagit mal à l'annonce de son casting et lance même une pétition en ligne pour qu'il soit remplacé. L'acteur vit mal cette réaction. Par ailleurs, il relit le scénario, l'annote et demande des réécritures, en plus d'une validation finale de sa part. Le studio refuse. Enfin, il juge son cachet pour le film trop faible - 125 000 dollars - et a des désaccords créatifs avec la réalisatrice Sam Taylor-Johnson. Un mois après son annonce au casting, Charlie Hunnam le quitte donc. Il est remplacé par Jamie Dornan.