Star Wars : Daisy Ridley dévoile sa scène préférée de Rey

Daisy Ridley a été révélée au monde entier grâce au personnage de Rey, héroïne de la postologie "Star Wars". La comédienne britannique vient de révéler la scène dont elle est la plus fière.

Star Wars : la relève des Skywalker

En 2015, trois ans après le rachat de Lucasfilm par Disney, J.J. Abrams relance la saga Skywalker avec Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force. Outre le retour de Leia (Carrie Fisher), Han Solo (Harrison Ford) et Luke Skywalker (Mark Hamill), cet opus introduit de nouveaux personnages, parmi lesquels l'ancien Stormtrooper Finn (John Boyega), le pilote Poe Dameron (Oscar Isaac), le guerrier Kylo Ren (Adam Driver) et surtout la pilleuse d'épaves Rey (Daisy Ridley).

Des protagonistes qui sont amenés à se rencontrer, à s'allier ou à s'affronter au cours d'un long combat entre la Résistance et le Premier Ordre. Une guerre sur fond de conflit familial et de révélations inattendues qui se poursuit dans Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi et Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker.

Rey (Daisy Ridley) - Star Wars : L'Ascension de Skywalker ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Les longs-métrages sont sans surprise des succès au box-office, récoltant à eux trois près de 4,5 milliards de dollars de recettes mondiales. Cette postlogie révèle par ailleurs Daisy Ridley au monde entier. Ces dernières années, la comédienne britannique est également apparue dans Le Crime de l'Orient-Express, Ophelia ou encore Chaos Walking.

La scène préférée de Daisy Ridley

L'actrice a récemment tourné dans Sometimes I Think About Dying, une comédie romantique de Rachel Lambert dans laquelle elle prête ses traits à Fran, une jeune femme qui pense souvent à la mort et dont le quotidien est chamboulé par l'arrivée d'un nouveau collègue, Robert (Dave Mehreje), qui ne la laisse pas insensible. Interrogée par IMDb sur ce nouveau projet qui ne dispose pas encore d'une date de sortie en France, Daisy Ridley s'est confiée sur l'aventure Star Wars.

L'interprète de Rey est revenue sur la scène de la postlogie dont elle est la plus fière. Il ne s'agit pas de sa première rencontre avec Luke Skywalker à la fin du Réveil de sa Force, ni de son union inattendue avec Kylo Ren dans Les Derniers Jedi ou de son affrontement final avec Palpatine (Ian McDiarmid)... mais du moment où Han Solo lui offre son pistolet blaster NN-14 dans l'épisode sept, après leur arrivée sur la planète Takodana.

Star Wars : Le Réveil de la Force ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Si Daisy Ridley a choisi ce moment particulier, c'est parce qu'elle considère avoir été à la hauteur face à Harrison Ford, alors qu'elle était très nerveuse à l'idée de tourner à ses côtés. Elle a expliqué :